यूपीएससी सीडीएस 2 का रिजल्ट जारी, 8956 उम्मीदवार हुए पास, ऐसे करें चेक

आयोग ने रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है, जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, कुल 8956 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं।

यूपीएससी सीडीएस 2 की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) 2 परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है, जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, कुल 8956 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं। अब इन उम्मीदवारों को रक्षा मंत्रालय के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) के इंटरव्यू में शामिल होने का मौका मिलेगा।

13 सितंबर को हुई थी परीक्षा बता दें कि यूपीएससी सीडीएस 2 की परीक्षा 13 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा ऑफलाइन मोड में तीन शिफ्ट में हुई थी। इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारियों के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी SSB इंटरव्यू में शामिल होना होगा।

वहीं, लिखित परीक्षा पास करने वाले जिन उम्मीदवारों ने भारतीय सेना के इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) को अपनी पहली पसंद चुना है, उन्हें भर्ती निदेशालय की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद उन्हें SSB इंटरव्यू से जुड़ी जानकारी दी जाएगी।

यूपीएससी सीडीए 2 रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें? उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

1. सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

2.होमपेज पर ‘Active Examination’ सेक्शन पर क्लिक करें।

3. यहां CDS परीक्षा 2026 का विकल्प चुनें।

4. इसके बाद ‘CDS 2 Written Result’ लिंक पर क्लिक करें।

5. रिजल्ट की पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी।

6. अब अपना रोल नंबर खोजने के लिए कीबोर्ड पर Ctrl+F दबाएं और रोल नंबर दर्ज करें।

7. यदि आपका रोल नंबर पीडीएफ में मौजूद है, तो आप लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं।

8. रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करके भविष्य के लिए सेव कर लें।

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यूपीएससी सीडीएस 2 परीक्षा 2026 का रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक- https://www.upsc.gov.in/sites/default/files/WR-CDSE-II-2026-Engl-19102026.pdf

कब आएगी मार्कशीट? यूपीएससी के अनुसार, OTA कोर्स का फाइनल रिजल्ट जारी होने के 15 दिनों के भीतर उम्मीदवारों की मार्कशीट आयोग की वेबसाइट upsconline.nic.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी। यह फाइनल रिजल्ट SSB इंटरव्यू आयोजित होने के बाद जारी किया जाएगा। मार्कशीट वेबसाइट पर 30 दिनों तक उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवार इस अवधि में अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

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