UPSC CDS 2 Result 2025: यूपीएससी सीडीएस 2 रिजल्ट 2025 का upsc.gov.in पर इंतजार, इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक

UPSC CDS 2 Results 2025 Date: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से जल्द ही सीडीएस 2 परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना सीडीएस-II रिजल्ट 2025 upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।

Mon, 6 Oct 2025 10:18 AM

UPSC CDS 2 Results 2025 : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से जल्द ही कंबाइंड डिफेंस सर्विस (CDS)- 2 परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों को अब बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। अभ्यर्थी अपना सीडीएस-2 रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को एग्जाम रोल नंबर की आवश्यकता होगी। यूपीएससी के द्वारा सीडीएस-II परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।

सीडीएस परीक्षा चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, एसएसबी इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण शामिल हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 453 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी ।

UPSC CDS (II) Exam 2025: यूपीएससी सीडीएस-2 की वैकेंसी डिटेल्स- 1. इंडियन मिलिट्री अकैडमी, देहरादून- 100 पद

2. इंडियन नेवल अकैडमी, एझिमाला 26 पद

3. एयर फोर्स अकैडमी, हैदराबाद- 32 पद

4. ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकैडमी, चेन्नई (SSC Men) - 276 पद

5. ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकैडमी, चेन्नई (SSC Women) - 19 पद

UPSC CDS 2 Result 2025: यूपीएससी सीडीएस-II रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “What's New” सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको UPSC CDS (II) 2025 Results 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यूपीएससी सीडीएस-II रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप यूपीएससी सीडीएस-II रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।