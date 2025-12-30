UPSC CDS 2025 OTA Result: UPSC CDS 1 (OTA) फाइनल रिजल्ट जारी, 535 उम्मीदवारों ने हासिल की सफलता, यहां देखें मेरिट लिस्ट

संक्षेप: UPSC CDS 2025 Result OUT: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 'कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज' (CDS-I) परीक्षा 2025 के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। मेरिट लिस्ट के अनुसार, कुल 535 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है।

UPSC CDS (1) 2025 OTA Result : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 'कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज' (CDS-I) परीक्षा 2025 के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। सेना में अधिकारी बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। आयोग द्वारा जारी की गई आधिकारिक मेरिट लिस्ट के अनुसार, कुल 535 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है।

UPSC CDS (1) 2025 OTA Result Merit List pdf download link UPSC द्वारा जारी किए गए परिणामों में पुरुषों और महिलाओं दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया है। यह परिणाम रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड (SSB) द्वारा आयोजित इंटरव्यू और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर तैयार किया गया है।

यह चयन प्रक्रिया 123वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) पुरुष कोर्स और 37वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) महिला (नॉन-टेक्निकल) कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी। सफल घोषित किए गए 535 उम्मीदवारों में से 473 पुरुष और 62 महिलाएं शामिल हैं।

अगला चरण और वेरिफिकेशन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चयनित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अभी प्रोविजनल है। उनके जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अभी सेना मुख्यालय द्वारा किया जाना बाकी है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रखें।

UPSC CDS 2025: यूपीएससी सीडीएस-1 रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें? 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'What's New' सेक्शन में "Final Result: Combined Defence Services Examination (I), 2025 (OTA)" के लिंक पर क्लिक करें।

3. आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुलेगी, जिसमें रोल नंबर और नाम के साथ मेरिट लिस्ट दी गई है।

4. अपना नाम या रोल नंबर खोजने के लिए 'Ctrl+F' का उपयोग करें।

5. भविष्य के लिए इस फाइल को डाउनलोड कर लें।