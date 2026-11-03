यूपीएससी सीडीएस 1 का फाइनल रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक, जम्मू-कश्मीर के लोहिताक्ष महाजन ने किया टॉप

साथ ही यूपीएससी ने सीडीएस-1 के फाइनल में चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है। जम्मू कश्मीर के लोहिताक्ष महाजन ने सीडीएस-1 2026 में टॉप किया है। तीनों सैन्य अकादमियों की मेरिट सूची में लोहिताक्ष महाजन ने पहला स्थान हासिल किया है।

यूपीएससी सीडीएस 1 फाइनल रिजल्ट जारी

यूपीएससी सीडीएस 1 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) 1 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही यूपीएससी ने सीडीएस-1 के फाइनल में चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है। जम्मू कश्मीर के लोहिताक्ष महाजन ने सीडीएस-1 2026 में टॉप किया है। तीनों सैन्य अकादमियों की मेरिट सूची में लोहिताक्ष महाजन ने पहला स्थान हासिल किया है। बता दें कि लिखित परीक्षा पास करने के बाद रक्षा मंत्रालय के सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (SSB) की ओर से आयोजित इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर कुल 243 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। चयनित उम्मीदवारों को भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), भारतीय नौसेना अकादमी (INA) और वायु सेना अकादमी (AFA) में प्रवेश मिलेगा।

बता दें कि तीनों सैन्य अकादमियों (IMA, INA, AFA) के लिए कुल 243 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है। अकादमी के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है-

भारतीय सैन्य अकादमी (IMA)- 155

भारतीय नौसेना अकादमी (INA)- 63

वायु सेना अकादमी (AFA)- 25

कुल-243

आईएमए की टॉप-10 मेरिट लिस्ट रैंक-रोल नंबर-अभ्यर्थी

1- 0500513- लोहिताक्ष महाजन

2- 1402694- लक्ष्य वर्मा

3- 7900100- शुभम परमार

4- 0805121- सुमित कुमार

5- 2604187- नमन सिंह

आईएनए की टॉप-10 मेरिट लिस्ट रैंक-रोल नंबर-अभ्यर्थी

1- 0500513- लोहिताक्ष महाजन

2- 2604187- नमन सिंह

3- 5901027- आयुष राघव

4- 3500571-उदित

5- 6300481- आदित्य शर्मा

एएफए की टॉप-10 मेरिट लिस्ट रैंक-रोल नंबर-अभ्यर्थी

1- 0500513- लोहिताक्ष महाजन

2- 6300481- आदित्य शर्मा

3- 7800330- अश्वनी पवार

4- 6300349- आर्यन

5- 3401258- सौरव शर्मा

जैसा कि तीनों अकदामियों की लिस्ट के पहले नंबर पर लोहिताक्ष महाजन का नाम शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को IMA देहरादून के 162वें डीई कोर्स, INA एझिमाला के एग्जीक्यूटिव ब्रांच जनरल सर्विस/हाइड्रो कोर्स और AFA हैदराबाद के 221वें प्री-फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश के लिए अनुशंसित किया गया है।

कौन हैं लोहिताक्ष महाजन यूपीएससी सीडीएस 1 के फाइनल रिजल्ट में टॉप करने वाले लोहिताक्ष महाजन कठुआ के रहने वाले हैं। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी कमाल की है। उन्होंने स्प्रिंग डेल्स इंग्लिश स्कूल, चंगरान से 12वीं तक पढ़ाई की। इसके बाद JEE में अच्छे प्रदर्शन के आधार पर IIT बॉम्बे में दाखिला मिला। यहां उन्होंने साल 2021 से 2026 तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुाताबिक, साल 2021 में लोहिताक्ष ने JEE मेन्स में 99.988 परसेंटाइल हासिल किए थे। फिजिक्स में उन्हें 99.85, केमिस्ट्री में 99.95 और गणित में 100 परसेंटाइल मिले थे। इस प्रदर्शन के साथ उनकी ऑल इंडिया रैंक 194 रही थी। जेईई एडवांस्ड में भी उन्होंने 544वीं रैंक हासिल की थी।

ऐसे चेक कर सकते हैं रिजल्ट 1. यूपीएससी सीडीएस 1 का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

2. इसके बाद होमपेज पर जाकर UPSC CDS 1 Final Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

3. रिजल्ट का पीडीएफ आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

4. यहां सर्च बॉक्स में जाकर अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

5. यदि आपका नाम लिस्ट में प्रदर्शित होता है तो अभ्यर्थी सफल माने जाएंगे।