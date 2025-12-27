Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़upsc cds 1 exam 2026 notification apply online indian army navy air force officer vacancy details eligibility
CDS Exam 2026 : आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बनिए अफसर, UPSC ने दिया बड़ा मौका; 30 दिसंबर तक भरें फॉर्म

CDS Exam 2026 : आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बनिए अफसर, UPSC ने दिया बड़ा मौका; 30 दिसंबर तक भरें फॉर्म

संक्षेप:

सीडीएस परीक्षा-I 2026 युवाओं को सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बनने का मौका दे रही है। समय पर आवेदन करें और देश सेवा की तैयारी शुरू करें।

Dec 27, 2025 07:59 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UPSC CDS 1 Exam 2026 : अगर आप वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं और भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना में अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (CDS) परीक्षा-I 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके जरिए देश की प्रतिष्ठित सैन्य अकादमियों में कुल 451 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

UPSC CDS 1 Exam 2026 : कुल रिक्तियां - 451 पद

सीडीएस परीक्षा-I 2026 के माध्यम से विभिन्न सैन्य अकादमियों में अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। पदों का विवरण इस प्रकार है-

  • इंडियन मिलिट्री अकादमी (IMA): 100 पद
  • इंडियन नेवल अकादमी (INA): 26 पद
  • एयरफोर्स अकादमी (AFA): 32 पद
  • ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA): 293 पद

यह भर्ती उन युवाओं के लिए बड़ा मौका है, जो ग्रेजुएशन के बाद डिफेंस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं।

UPSC CDS 1 Exam 2026 : शैक्षणिक योग्यता (Eligibility Criteria)

इंडियन मिलिट्री अकादमी (IMA) और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA) के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता जरूरी है। इंडियन नेवल अकादमी (INA) के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री जरूरी। एयरफोर्स अकादमी (AFA) के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री साथ ही 10+2 स्तर पर भौतिकी और गणित विषय होना अनिवार्य या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) की डिग्री अनिवार्य है।

UPSC CDS 1 Exam 2026 : आवेदन शुल्क (Application Fee)

  • सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए: 200 रुपये
  • महिला उम्मीदवारों और एससी/एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए: कोई शुल्क नहीं

शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

UPSC CDS 1 Exam 2026 : महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 30 दिसंबर 2025

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

  • सबसे पहले upsc.gov.in वेबसाइट पर जाएं
  • होमपेज पर UPSC CDS Exam I 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें
  • आवश्यक विवरण भरकर रजिस्ट्रेशन करें
  • आवेदन फॉर्म पूरा भरें
  • आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें
  • भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें

UPSC CDS 1 Exam 2026 : उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

सीडीएस परीक्षा से जुड़ी सभी लेटेस्ट जानकारी, परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड और अन्य अपडेट के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से UPSC की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहने की सलाह दी जाती है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Cds
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।