CDS Exam 2026 : आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बनिए अफसर, UPSC ने दिया बड़ा मौका; 30 दिसंबर तक भरें फॉर्म

संक्षेप: सीडीएस परीक्षा-I 2026 युवाओं को सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बनने का मौका दे रही है। समय पर आवेदन करें और देश सेवा की तैयारी शुरू करें।

UPSC CDS 1 Exam 2026 : अगर आप वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं और भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना में अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (CDS) परीक्षा-I 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके जरिए देश की प्रतिष्ठित सैन्य अकादमियों में कुल 451 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

UPSC CDS 1 Exam 2026 : कुल रिक्तियां - 451 पद सीडीएस परीक्षा-I 2026 के माध्यम से विभिन्न सैन्य अकादमियों में अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। पदों का विवरण इस प्रकार है-

इंडियन मिलिट्री अकादमी (IMA): 100 पद

इंडियन नेवल अकादमी (INA): 26 पद

एयरफोर्स अकादमी (AFA): 32 पद

ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA): 293 पद यह भर्ती उन युवाओं के लिए बड़ा मौका है, जो ग्रेजुएशन के बाद डिफेंस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं।

UPSC CDS 1 Exam 2026 : शैक्षणिक योग्यता (Eligibility Criteria) इंडियन मिलिट्री अकादमी (IMA) और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA) के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता जरूरी है। इंडियन नेवल अकादमी (INA) के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री जरूरी। एयरफोर्स अकादमी (AFA) के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री साथ ही 10+2 स्तर पर भौतिकी और गणित विषय होना अनिवार्य या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) की डिग्री अनिवार्य है।

UPSC CDS 1 Exam 2026 : आवेदन शुल्क (Application Fee) सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए: 200 रुपये

महिला उम्मीदवारों और एससी/एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए: कोई शुल्क नहीं शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

UPSC CDS 1 Exam 2026 : महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 30 दिसंबर 2025

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।