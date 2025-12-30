Hindustan Hindi News
UPSC CDS 1 2025 रिजल्ट जारी, अब SSB की बारी; यहां जानिए कैसे हासिल होगी सेना की वर्दी

UPSC CDS 1 2025 रिजल्ट जारी, अब SSB की बारी; यहां जानिए कैसे हासिल होगी सेना की वर्दी

संक्षेप:

यूपीएससी सीडीएस-1 2025 के नतीजे घोषित हो गए हैं। मगर एसएसबी पास करना जरूरी है। जानिए एसएसबी इंटरव्यू की बारीकियां, 5 दिनों का पूरा प्रोसेस और सेना में अफसर बनने के लिए जरूरी टिप्स।

संघ लोक सेवा आयोग (upsc) ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा-1 2025 के परिणामों की घोषणा कर दी है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए यह एक बड़ा दिन है। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर चयनित उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी की है। इस लिखित परीक्षा के आधार पर कुल 535 उम्मीदवारों को अगले चरण यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

नतीजों का लेखा जोखा: पुरुषों का दबदबा, महिलाओं ने भी गाड़े झंडे

इस बार के नतीजों में कुल 535 उम्मीदवारों ने बाजी मारी है, जिनमें 473 पुरुष और 62 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी उम्मीदवार अब रक्षा अकादमियों के 2026 से शुरू होने वाले विभिन्न कोर्सेज के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इनमें भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) देहरादून, भारतीय नौसेना अकादमी (INA) एझिमाला, वायु सेना अकादमी (AFA) हैदराबाद और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA) चेन्नई के कोर्सेज शामिल हैं। गौरतलब है कि सरकार ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत पुरुषों के लिए 275 और महिलाओं (गैर तकनीकी) के लिए 18 सीटों की घोषणा की है।

क्या है एसएसबी (SSB) इंटरव्यू? क्यों इसे माना जाता है दुनिया का कठिनतम टेस्ट

लिखित परीक्षा पास करना तो महज पहली सीढ़ी है, असली परीक्षा अब शुरू होगी। एसएसबी इंटरव्यू कोई साधारण इंटरव्यू नहीं है, बल्कि यह पांच दिनों तक चलने वाली एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक मूल्यांकन प्रक्रिया है। इसका मकसद उम्मीदवार के भीतर 'ऑफिसर लाइक क्वालिटीज' (OLQs) यानी एक सैन्य अधिकारी जैसे गुणों की पहचान करना है।

पांच दिनों का सफर, जानिए स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया

1. पहला दिन (स्क्रीनिंग): इसे 'रिजेक्शन राउंड' भी कहते हैं। इसमें ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग (OIR) टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट (PP&DT) होता है। जो उम्मीदवार इसमें फेल होते हैं, उन्हें उसी दिन वापस भेज दिया जाता है।

2. दूसरा दिन (मनोवैज्ञानिक परीक्षण): इसमें TAT (थिमैटिक एपेरसेप्शन टेस्ट), WAT (वर्ड एसोसिएशन टेस्ट) और SRT (सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट) के जरिए उम्मीदवार के अवचेतन मन की जांच की जाती है।

3. तीसरा और चौथा दिन (GTO टास्क): ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर (GTO) उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं। यहां ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और कमांड टास्क के जरिए टीम वर्क और लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है।

4. पांचवां दिन (कॉन्फ्रेंस): यह अंतिम दिन होता है जहां सभी अधिकारी मिलकर फैसला करते हैं कि उम्मीदवार में सेना का नेतृत्व करने की क्षमता है या नहीं। इसी दिन अंतिम परिणाम घोषित किए जाते हैं।

एसएसबी क्रैक करने के लिए क्या होना चाहिए खास?

सेना में अफसर बनने के लिए केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, एक अभ्यर्थी में निम्नलिखित गुणों का होना अनिवार्य है:

निर्णय लेने की क्षमता: कठिन परिस्थितियों में आप कितनी जल्दी और सटीक फैसला लेते हैं, यह सबसे अहम है।

टीम भावना: सेना अकेले नहीं, टीम के साथ चलती है। जीटीओ टास्क में आपकी सहयोग की भावना परखी जाती है।

साफगोई और ईमानदारी: अपने व्यक्तिगत साक्षात्कार (PI) में कभी झूठ न बोलें। मनोवैज्ञानिक आपकी हर बात को गहराई से जांचते हैं।

शारीरिक और मानसिक मजबूती: रोजाना दौड़ने और कसरत करने की आदत डालें, क्योंकि मैदान पर आपकी फुर्ती ही आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी।

सामान्य ज्ञान: देश दुनिया और भारतीय सेना की वर्तमान स्थिति पर अपनी पकड़ मजबूत रखें।

फाइनल सिलेक्शन का रास्ता

याद रखें कि यह रिजल्ट अभी अस्थायी है। एसएसबी पास करने के बाद उम्मीदवारों को कठोर मेडिकल जांच से गुजरना होगा। मेडिकल फिट घोषित होने और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। यूपीएससी ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत अंक अंतिम परिणाम आने के बाद ही साझा किए जाएंगे। अगर आपको कोई समस्या है, तो आप यूपीएससी के नई दिल्ली स्थित सुविधा काउंटर से संपर्क कर सकते हैं।

सीडीएस परीक्षा पास करने वाले सभी 535 उम्मीदवारों के लिए अब अगले कुछ महीने बेहद महत्वपूर्ण हैं। अनुशासन, अभ्यास और अडिग आत्मविश्वास ही उन्हें वर्दी तक पहुंचाएगा।

