UPSC CAPF AC Result : यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट रिजल्ट जारी, Direct Link, जानें अगले चरण दौड़ और कूद के नियम

UPSC CAPF Assistant Commandant Result 2025 : यूपीएससी ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी upsc.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। परीक्षा 3 अगस्त 2025 को हुई थी।

UPSC CAPF AC Result : यूपीएससी ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2025 को लेकर हुई लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षार्थी upsc.gov.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने अगले चरण शारीरिक मानक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी - पीएसटी) के लिए योग्यता प्राप्त की है, उनके रोल नंबर वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। लिखित परीक्षा का आयोजन 3 अगस्त को हुआ था। पीईटी पीएसटी पास करने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सेलेक्शन की फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में प्राप्त मार्क्स और इंटरव्यू में प्राप्त मार्क्स के आधार पर बनेगी। उन सभी अभ्यर्थियों की मार्कशीट जो पास नहीं हो पाए हैं, अंतिम परिणाम जारी होने के बाद (इंटरव्यू आयोजित करने के बाद) आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और 30 दिनों की अवधि के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे।

फिजिकल टेस्ट के नियम पुरुषों के लिए - 16 सेकेंड में 100 मीटर की रेस। 3 मिनट 45 सेकेंड में 800 की रेस। 3.5 मीटर की लॉन्ग जंप जिसके लिए तीन चांस दिए जाएंगे। 4.5 मीटर की दूरी तक 7.26 किलोग्राम का शॉटपुट फेंकना होगा जिसके लिए तीन चांस दिए जाएंगे।

महिलाओं के लिए - 18 सेकेंड में 100 मीटर की रेस। 4 मिनट 45 सेकेंड में 800 की रेस। 3 मीटर की लॉन्ग जंप जिसके लिए तीन चांस दिए जाएंगे।

कद काठी कैसी हो पुरुष अभ्यर्थी - लंबाई कम से कम 165 सेमी हो। छाती 81 सेमी हो। इसके अलावा 5 सेमी फुलाव हो।

महिला - लंबाई कम से कम 157 सेमी हो।