UPSC Calendar 2027 : यूपीएससी का कैलेंडर जारी, जानें CSE, NDA, CDS समेत तमाम भर्ती परीक्षाओं की तिथियां
UPSC Calendar 2027 OUT: यूपीएससी ने 2027 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2027 का नोटिफिकेशन 13 जनवरी 2027 को जारी होगा। 2 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 23 मई को होगा।
UPSC Calendar 2027: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने वर्ष 2027 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया। इसके मुताबिक यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2027 का नोटिफिकेशन 13 जनवरी 2027 को जारी होगा। 2 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा काआयोजन 23 मई को होगा। वहीं मुख्य परीक्षा 20 अगस्त 2026 से होगी। यूपीएससी एनडीए-I और सीडीएस-I भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन 2 दिसंबर 2026 को जारी होगा। दोनों की लिखित परीक्षा 11 अप्रैल 2027 को होगी।
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) 2027 परीक्षा कैलेंडर के अनुसार सभी परीक्षाओं, उनकी अधिसूचना (Notification) की तिथियों, आवेदन करने की अंतिम तिथियों और परीक्षा तिथियों का पूरा विवरण :
|परीक्षा का नाम
|अधिसूचना की तिथि (Notification Date)
|आवेदन की अंतिम तिथि (Apply Date)
|परीक्षा शुरू होने की तिथि (Exam Date)
|UPSC RT/परीक्षा के लिए आरक्षित
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|09.01.2027
|कंबाइंड जियो-साइंटिस्ट (प्रारंभिक) परीक्षा, 2027
|02.09.2026
|22.09.2026
|10.01.2027
|इंजीनियरिंग सर्विसेज (प्रारंभिक) परीक्षा, 2027
|16.09.2026
|06.10.2026
|31.01.2027
|CBI (DSP) LDCE
|16.12.2026
|05.01.2027
|27.02.2027
|UPSC RT/परीक्षा के लिए आरक्षित
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|13.03.2027
|CISF AC(EXE) LDCE-2027
|25.11.2026
|15.12.2026
|14.03.2027
|N.D.A. & N.A. परीक्षा (I), 2027 और C.D.S. परीक्षा (I), 2027
|02.12.2026
|22.12.2026
|11.04.2027
|सिविल सर्विसेज (प्रारंभिक) परीक्षा, 2027 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (प्रारंभिक) परीक्षा, 2027 (CS(P) के माध्यम से)
|13.01.2027
|02.02.2027
|23.05.2027
|UPSC परीक्षा के लिए आरक्षित
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|05.06.2027
|इंजीनियरिंग सर्विसेज (मुख्य) परीक्षा, 2027
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|18.06.2027
|I.E.S./I.S.S. परीक्षा, 2027
|10.02.2027
|02.03.2027
|18.06.2027
|कंबाइंड जियो-साइंटिस्ट (मुख्य) परीक्षा, 2027
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|19.06.2027
|सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (ACs) परीक्षा, 2027
|17.02.2027
|09.03.2027
|04.07.2027
|कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा, 2027
|03.03.2027
|23.03.2027
|18.07.2027
|UPSC RT/परीक्षा के लिए आरक्षित
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|31.07.2027
|UPSC RT/परीक्षा के लिए आरक्षित
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|07.08.2027
|सिविल सर्विसेज (मुख्य) परीक्षा, 2027
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|20.08.2027
|N.D.A. & N.A. परीक्षा (II), 2027 और C.D.S. परीक्षा (II), 2027
|12.05.2027
|01.06.2027
|19.09.2027
|UPSC RT/परीक्षा के लिए आरक्षित
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|25.09.2027
|UPSC RT/परीक्षा के लिए आरक्षित
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|16.10.2027
|UPSC परीक्षा के लिए आरक्षित
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|23.10.2027
|इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (मुख्य) परीक्षा, 2027
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|21.11.2027
|UPSC RT/परीक्षा के लिए आरक्षित
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|04.12.2027
|S.O./Steno (GD-B/GD-I) LDCE
|15.09.2027
|05.10.2027
|18.12.2027
भारतीय वन सेवा (मुख्य) परीक्षा 2027 21 नवंबर 2027 (रविवार) से शुरू होगी। यह परीक्षा 7 दिनों की अवधि तक चलेगी। एनडीए एनए परीक्षा (II), 2027 और सीडीएस परीक्षा (II), 2027 का नोटिफिकेशन 12 मई 2027 को आएगा। 19 सितंबर 2027 को परीक्षा होगी। इंजीनियरिंग सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2027 का नोटिफिकेशन 16 सितंबर 2026 को आएगा। 06 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। 31 जनवरी 2027 से परीक्षा होगी। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा 2027 का नोटिफिकेशन 3 मार्च 2027 को आएगा। 18 जुलाई 2027 को परीक्षा होगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी