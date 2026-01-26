UPSC कैडर अलॉटमेंट का नियम बदला, अब जोन खत्म, जानिए कैसे होगी अफसरों की नियुक्ति

संक्षेप: यूपीएससी कैडर अलॉटमेंट नीति 2026 में जोन सिस्टम खत्म कर नया ग्रुप ढांचा लागू किया गया है। जानिए IAS, IPS, IFoS कैडर आवंटन के नए नियम और पूरी प्रक्रिया।

देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में चयन के बाद किस अफसर को कौन-सा राज्य मिलेगा, यह सवाल हर साल हजारों अभ्यर्थियों के मन में रहता है। अब इसी सवाल का जवाब पूरी तरह बदलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने यूपीएससी कैडर अलॉटमेंट नीति 2026 लागू करते हुए पुराने जोन सिस्टम को खत्म कर दिया है और एक नई, ज्यादा संतुलित व्यवस्था पेश की है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने वर्ष 2026 के लिए संशोधित कैडर आवंटन नीति को अधिसूचित कर दिया है। यह नई नीति वर्ष 2017 से लागू पुराने ढांचे की जगह लेगी और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा जैसे अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों के कैडर निर्धारण की प्रक्रिया को पूरी तरह नया रूप देगी।

जोन व्यवस्था खत्म, अब नया ग्रुप सिस्टम अब तक कैडर आवंटन के लिए राज्यों को भौगोलिक जोनों में बांटा जाता था। उत्तर, मध्य, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों के आधार पर जोन तय थे। नई नीति में इस व्यवस्था को समाप्त कर राज्यों और संयुक्त कैडरों को वर्णानुक्रम में चार समूहों में बांटा गया है। सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा और इनसाइडर-आउटसाइडर सिद्धांत बेहतर ढंग से लागू हो सकेगा।

इनसाइडर सीटें पहले भरेंगी नई व्यवस्था के तहत सबसे पहले इनसाइडर कैडर की सीटें भरी जाएंगी। यह पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा, बशर्ते अभ्यर्थी ने अपने गृह राज्य या कैडर को प्राथमिकता के रूप में चुना हो और वहां रिक्ति उपलब्ध हो। हर वर्ग अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग-अलग मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

पच्चीस कैडरों का चक्र कैडर आवंटन की प्रक्रिया अब पच्चीस कैडरों के एक चक्र में चलेगी। हर चक्र में सर्वोच्च रैंक वाला अभ्यर्थी पहले स्थान पर रखा जाएगा, जबकि बाकी अभ्यर्थी अगले चक्रों में आगे बढ़ेंगे। यदि किसी इनसाइडर सीट को भरा नहीं जा सका, तो उसे आउटसाइडर सीट में बदल दिया जाएगा और आगे के वर्षों के लिए सुरक्षित नहीं रखा जाएगा।

आरक्षित वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्राथमिकता आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी यही चक्र प्रणाली लागू होगी। वहीं दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को उनकी श्रेणी के भीतर प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए अतिरिक्त पद सृजित करने का प्रावधान भी रखा गया है, ताकि उन्हें उनकी पसंद का कैडर मिल सके।

आउटसाइडर कैडर का दो-चरणीय सिस्टम इनसाइडर आवंटन पूरा होने के बाद ही आउटसाइडर सीटों की प्रक्रिया शुरू होगी। यह प्रक्रिया पहले दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और फिर अन्य अभ्यर्थियों के लिए चलेगी। यदि किसी स्थिति में किसी अभ्यर्थी को गलती से गृह कैडर आउटसाइडर के रूप में मिल जाता है, तो निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अगले अभ्यर्थी से अदला-बदली की जाएगी।

रिक्तियों का निर्धारण अब मंत्रालय करेंगे नई नीति के अनुसार हर सेवा के लिए वार्षिक रिक्तियों का निर्धारण संबंधित कैडर नियंत्रक प्राधिकरण करेगा। प्रशासनिक सेवा के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पुलिस सेवा के लिए गृह मंत्रालय और वन सेवा के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जिम्मेदार होगा। रिक्तियों की गणना सिविल सेवा परीक्षा के अगले वर्ष की पहली जनवरी की स्थिति के आधार पर होगी। राज्यों को अपनी मांग इकतीस जनवरी तक भेजनी होगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पदों को अनारक्षित श्रेणी में ही गिना जाएगा।