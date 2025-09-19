UPSC का बड़ा कदम, परीक्षाओं के दौरान में किया जाएगा AI इस्तेमाल; ट्रायल में मिली कामयाबी

UPSC ने परीक्षा केंद्रों पर एंट्री को सुरक्षित और तेज बनाने के लिए AI-बेस्ड फेस रिकग्निशन तकनीक का सफल ट्रायल किया गया। अब सभी परीक्षाओं में इसका इस्तेमाल होगा।

अब UPSC की परीक्षाओं में एंट्री का तरीका बदलने जा रहा है। पहचान पत्र दिखाने और लंबी लाइन में इंतजार करने की झंझट खत्म होगी, क्योंकि उम्मीदवारों की पहचान अब चेहरे से होगी। UPSC के चेयरमैन अजय कुमार ने शुक्रवार को बताया कि आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

NDA और CDS परीक्षा में हुआ ट्रायल यह पायलट 14 सितम्बर 2025 को आयोजित NDA-NA II और CDS II परीक्षा के दौरान किया गया। ट्रायल हरियाणा के गुरुग्राम स्थित चुनिंदा परीक्षा केंद्रों पर हुआ, जहां उम्मीदवारों के चेहरे का मिलान उनके पंजीकरण फॉर्म में जमा की गई तस्वीरों से डिजिटल तरीके से किया गया।

सिर्फ 8 से 10 सेकंड में पहचान अजय कुमार ने बताया कि नई प्रणाली से उम्मीदवारों की पहचान की प्रक्रिया बेहद तेज हो गई। जहां पहले वेरिफिकेशन में काफी वक्त लगता था, वहीं अब यह औसतन 8 से 10 सेकंड में पूरी हो गई। इससे न सिर्फ एंट्री प्रोसेस आसान हुआ बल्कि सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत भी जुड़ गई।

2700 से ज्यादा सफल स्कैन पायलट लोकेशन्स पर लगभग 1129 उम्मीदवारों के लिए 2700 से अधिक सफल स्कैन पूरे किए गए। यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा और इसे आयोग की परीक्षा प्रणाली में तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

सभी परीक्षाओं में होगा इस्तेमाल UPSC अब इस तकनीक को अपनी सभी परीक्षाओं में लागू करने की योजना बना रहा है, जिसमें सिविल सर्विसेज परीक्षा भी शामिल है। इसी परीक्षा के जरिए देश के आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारी चुने जाते हैं। आयोग का मानना है कि इससे परीक्षा प्रक्रिया ज्यादा स्मार्ट, सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी।