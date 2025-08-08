UPSC : 5 साल में कितने अभ्यर्थियों ने दिया यूपीएससी इंटरव्यू, कितनों का हुआ चयन, सरकार ने दिया ब्योरा

यूपीएससी भर्ती परीक्षाओं में बीते पांच बरस के दौरान साक्षात्कार देने वाले 52,910 उम्मीदवारों में से लगभग 34,000 का चयन नहीं हो सका। चयन से चूके इन अभ्यर्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने हाल ही में ‘प्रतिभा-सेतु’ पोर्टल शुरू किया है।

यूपीएससी भर्ती परीक्षाओं में बीते पांच बरस के दौरान साक्षात्कार देने वाले 52,910 उम्मीदवारों में से लगभग 34,000 का चयन नहीं हो सका। कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उनसे पूछा गया था कि पिछले पांच वर्षों के दौरान यूपीएससी इंटरव्यू में कितने छात्र शामिल हुए और उनमें से कितनों का चयन नहीं हुआ। डॉ. सिंह ने कहा कि कुल 52910 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार में भाग लिया, जिनमें से 33,950 का चयन नहीं हुआ।

उन्होंने बताया कि भर्ती परीक्षाओं में सफल होने के बावजूद चयनित नहीं हो पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसरों की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने जून 2016 में पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम शुरू की थी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत, भर्ती एजेंसियों द्वारा उन अभ्यर्थियों का विवरण एक ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाता है, जिनका विभिन्न चरणों की भर्ती परीक्षा पास करने के बावजूद अंतिम रूप से चयन नहीं किया जा सका।