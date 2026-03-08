UPSC 2025 Result: यूपीएससी में बेटियों ने गाड़े झंडे! टॉप 25 में 11 महिलाएं, कुल 299 बेटियां बनेंगी अफसर
UPSC 2025 Result: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस साल के परिणामों में सबसे खास बात यह रही कि टॉप 25 उम्मीदवारों में से 11 महिलाएं हैं।
UPSC 2025 Result: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं, और इस बार के नतीजों ने एक बार फिर 'नारी शक्ति' का लोहा मनवाया है। देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में शामिल होने के लिए बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस वर्ष की चयन सूची में महिलाओं की भागीदारी और सफलता दर बेहद प्रभावशाली रही है।
टॉपर्स की लिस्ट में महिलाओं का वर्चस्व
इस साल के परिणामों में सबसे खास बात यह रही कि टॉप 25 उम्मीदवारों में से 11 महिलाएं हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की रुचि और उनकी मेहनत दोनों ही ऊंचे स्तर पर हैं।
कुल चयन: आयोग द्वारा जारी की गई फाइनल लिस् में कुल 299 महिला उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है।
सफलता का अनुपात: कुल चयनित उम्मीदवारों में महिलाओं की यह संख्या एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जो भविष्य की महिला अधिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।
अनुज अग्निहोत्री बने ऑल इंडिया टॉपर
जहां महिलाओं ने टॉप 25 में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई, वहीं इस वर्ष की परीक्षा में अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर पूरे देश में टॉप किया है। उनके बाद अन्य मेधावी छात्रों ने भी अपनी जगह पक्की की है। आयोग ने कुल 958 उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा विभिन्न सेवाओं जैसे आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS), आईएफएस (IFS) और केंद्रीय सेवाओं (ग्रुप ए और ग्रुप बी) के लिए की है।
श्रेणीवार और सेवावार विवरण
UPSC 2025 के परिणामों का विश्लेषण करें तो चयन कुछ इस प्रकार रहा है:
आईएएस (IAS): भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए कुल 180 उम्मीदवारों का चयन किया गया है।
आईपीएस (IPS): पुलिस सेवा के लिए 200 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है।
आईएफएस (IFS): विदेश सेवा के लिए 37 उम्मीदवारों को चुना गया है।
इन चयनों में सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षित नियमों का पूरी तरह पालन किया गया है।
सफलता के पीछे का संघर्ष
सफल होने वाली महिला उम्मीदवारों में कई ऐसी हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद यह मुकाम हासिल किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि टॉप 25 में 11 महिलाओं का होना यह संदेश देता है कि अब प्रशासन की बागडोर संभालने के लिए महिलाएं पूरी तरह तैयार हैं।
आयोग ने कुछ उम्मीदवारों के परिणाम अभी ‘रिजर्व लिस्ट’ में रखे हैं, और कुछ के परिणामों को प्रोविजनल घोषित किया गया है, जिनका वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।
अगला पड़ाव: लबासना में ट्रेनिंग
सफल हुए सभी 958 उम्मीदवारों को अब जल्द ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, जिसके बाद वे उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में अपनी बुनियादी ट्रेनिंग शुरू करेंगे।
