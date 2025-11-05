यूपी की इस ओपन यूनिवर्सिटी में 53 कोर्स बंद, 123 में से 70 कोर्स में ही लिया दाखिला
संक्षेप: UPRTOU ने बीएससी ह्यूमन न्यूट्रीशन, एमएससी फूड एंड न्यूट्रीशन और एमएससी बायोकेमिस्ट्री सहित कुल 53 ऐसे पाठ्यक्रमों का संचालन बंद कर दिया जिनमें विद्यार्थियों की संख्या दस से कम थी।
बदलते शैक्षणिक रुझानों और विद्यार्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने बीएससी ह्यूमन न्यूट्रीशन, एमएससी फूड एंड न्यूट्रीशन और एमएससी बायोकेमिस्ट्री सहित कुल 53 ऐसे पाठ्यक्रमों का संचालन बंद कर दिया जिनमें विद्यार्थियों की संख्या दस से कम थी। पूर्व में विश्वविद्यालय में 123 पाठ्यक्रम संचालित थे। अब जलाई सत्र 2025 के लिए 70 प्रमुख कोर्सों में ही दाखिला लिया गया है।
राजभवन के निर्देश पर पहले चरण में 44 पाठ्यक्रम बंद किए गए थे, जबकि हाल ही में नौ और पाठ्यक्रमों में प्रवेश बंद कर दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय उच्च शिक्षा के स्तर को सशक्त बनाने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए लिया गया है।
कई नए पाठ्यक्रम किए गए शुरू
जुलाई सत्र 2025 में एमए अर्थशास्त्र, एमए योगा, एमएससी पर्यावरण और एमएससी गणित में प्रवेश लिया गया है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति के अनुरूप ‘कुम्भ अध्ययन’, ‘गीता दर्शन’, ‘कर्मकांड’, ‘आरएसएस परिचय’ जैसे पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है। संग्रहालय अध्ययन में डिप्लोमा जनवरी 2026 से शुरू होगा।
बदलते शैक्षणिक रुझानों और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अब हमारा फोकस ऐसे पाठ्यक्रमों पर रहेगा, जो रोजगारपरक हों और विद्यार्थियों को नए युग की चुनौतियों के लिए तैयार करें। जिन पाठ्यक्रमों में नामांकन बहुत कम हो रहा था, उन्हें अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।-प्रो. सत्यकाम, कुलपति- राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय