UPRTOU Course: यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को मंजूरी, इंटरव्यू में सफलता के मंत्र

UPRTOU Personality Development Course: उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (UPRTOU) ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अपने छात्रों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। विश्वविद्यालय अब केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व को निखारने और उन्हें इंटरव्यू के लिए तैयार करने का बीड़ा भी उठाएगा। इसके लिए जुलाई 2026 सत्र से 'पर्सनालिटी डेवलपमेंट' (व्यक्तित्व विकास) नाम से एक विशेष कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

एकेडमिक काउंसिल की मिली मंजूरी इस नए कोर्स के संचालन के लिए हाल ही में आयोजित एकेडमिक काउंसिल की बैठक में अंतिम मुहर लग गई है। कुलपति प्रो. सत्यकाम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह माना गया कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में छात्रों के पास केवल किताबी ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। सफलता के लिए आत्मविश्वास, प्रभावी संवाद कौशल और व्यावहारिक समझ का होना अनिवार्य है।

कोर्स में क्या होगा खास? कुलपति प्रो. सत्यकाम ने बताया कि इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य छात्रों को इंटरव्यू की बाधाओं को पार करने के लिए मानसिक और व्यावहारिक रूप से सशक्त बनाना है। कोर्स के तहत छात्रों को सिखाया जाएगा कि इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले कठिन सवालों का चतुराई और विनम्रता से कैसे उत्तर दें। इसके अलावा, बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन स्किल (प्रस्तुति कौशल) और सेल्फ-कॉन्फिडेंस बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।