Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPRTOU to Launch Personality Development Course from July 2026 Session for Interview Prep and Soft Skills
UPRTOU Course: यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को मंजूरी, इंटरव्यू में सफलता के मंत्र

UPRTOU Course: यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को मंजूरी, इंटरव्यू में सफलता के मंत्र

संक्षेप:

UPRTOU Personality Development Course: उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (UPRTOU) ने जुलाई 2026 सत्र से 'पर्सनालिटी डेवलपमेंट' (व्यक्तित्व विकास) नाम से एक विशेष कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

Jan 19, 2026 06:53 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UPRTOU Personality Development Course: उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (UPRTOU) ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अपने छात्रों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। विश्वविद्यालय अब केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व को निखारने और उन्हें इंटरव्यू के लिए तैयार करने का बीड़ा भी उठाएगा। इसके लिए जुलाई 2026 सत्र से 'पर्सनालिटी डेवलपमेंट' (व्यक्तित्व विकास) नाम से एक विशेष कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एकेडमिक काउंसिल की मिली मंजूरी

इस नए कोर्स के संचालन के लिए हाल ही में आयोजित एकेडमिक काउंसिल की बैठक में अंतिम मुहर लग गई है। कुलपति प्रो. सत्यकाम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह माना गया कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में छात्रों के पास केवल किताबी ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। सफलता के लिए आत्मविश्वास, प्रभावी संवाद कौशल और व्यावहारिक समझ का होना अनिवार्य है।

कोर्स में क्या होगा खास?

कुलपति प्रो. सत्यकाम ने बताया कि इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य छात्रों को इंटरव्यू की बाधाओं को पार करने के लिए मानसिक और व्यावहारिक रूप से सशक्त बनाना है। कोर्स के तहत छात्रों को सिखाया जाएगा कि इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले कठिन सवालों का चतुराई और विनम्रता से कैसे उत्तर दें। इसके अलावा, बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन स्किल (प्रस्तुति कौशल) और सेल्फ-कॉन्फिडेंस बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन

केवल व्यवहार ही नहीं, बल्कि ज्ञान के पक्ष को मजबूत करने के लिए इस कोर्स में करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन को भी शामिल किया गया है। इससे छात्र समसामयिक विषयों से अपडेट रहेंगे, जो किसी भी उच्च स्तरीय इंटरव्यू में सफलता के लिए आवश्यक होता है। विश्वविद्यालय प्रशासन को भरोसा है कि इस पहल से छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार होगा और वे निजी व सरकारी दोनों क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। यह कोर्स उन छात्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगा जो दूरदराज के क्षेत्रों से आते हैं और जिनमें प्रतिभा तो है, लेकिन उचित मार्गदर्शन के अभाव में वे इंटरव्यू में पिछड़ जाते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Uprtou
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।