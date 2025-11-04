UPPSC Vacancy : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक साथ निकाली 2 भर्तियां, एक में जनरल के 0 पद

संक्षेप: UPPSC Vacancy : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक साथ दो बड़े पद की भर्तियां निकाली हैं। एक भर्ती सहायक नगर नियोजक की और दूसरी शोध सहायक की है। सहायक नगर नियोजक के 8 और शोध सहायक के 2 पदों पर भर्ती होगी।

UPPSC Vacancy : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक साथ दो बड़े पद की भर्तियां निकाली हैं। एक भर्ती सहायक नगर नियोजक (विशेष चयन) की और दूसरी शोध सहायक (अभियंत्रण) की है। सहायक नगर नियोजक के 8 और शोध सहायक के 2 पदों पर भर्ती होगी। इन दिनों भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी uppsc.up.nic.in पर जाकर 3 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन व फीस सब्मिट कर सकते हैं। दोनों भर्तियों में फॉर्म में करेक्शन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2025 तय की गई है।

सहायक नगर नियोजक (विशेष चयन) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक नगर नियोजक (विशेष चयन) के आठ पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। रिक्त 8 में से 4 पद ओबीसी व 4 एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 21 से 40 आयु के इच्छुक अभ्यर्थी तीन दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन और शुल्क समाधान के लिए दस दिसंबर तक का मौका मिलेगा। सचिव अशोक कुमार ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि विज्ञापन देखने के बाद एवं अर्ह होने की स्थिति में ही आवेदन करें। विस्तृत विज्ञापन में आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, आरक्षण संबंधी निर्देश उपलब्ध है।

क्या है योग्यता - किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नगर एवं ग्राम नियोजन में उपाधि या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या

- इन संस्थाओं में से कम से कम किसी एक संस्था की एसोसिएट सदस्यता:- (क) इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लानर्स (इण्डिया) (ख) अमेरिकन इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स (ग) इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स (लन्दन)

- या इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स (इण्डिया) या लन्दन या अमेरिका की सदस्यता के लिए समकक्ष अर्हताएं।

चयन - प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा।

फीस क्या है i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग परीक्षा शुल्क रु. 100/- ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/- योग रु. 125/-

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातिपरीक्षा शुल्क रु. 40/-ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/- योग रु. 65/-

(iii) दिव्यांगजनपरीक्षा शुल्क रु. शून्य ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/- योग रु. 25/-

(iv) भूतपूर्व सैनिकपरीक्षा शुल्क रु. 40/- ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/- योग रु. 65/-

(v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ीअपनी मूल श्रेणी के अनुसार

शोध सहायक के तीन पदों पर आवेदन शुरू उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शोध सहायक (अभियंत्रण) परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। तीन पदों के लिए 21 से 40 साल के इच्छुक और अर्ह अभ्यर्थी तीन दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दो पद अनारक्षित हैं, एक ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। आवेदन में संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि दस दिसंबर है। सचिव अशोक कुमार के अनुसार आवेदन प्रक्रिया, शुल्क प्रक्रिया, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, जाति प्रमाणपत्रों का प्रोफार्मा, आरक्षण एवं आयु में छूट संबंधी निर्देश विज्ञापन में उपलब्ध है

योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान या संस्था से सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या वास्तुकला में उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

समकक्ष योग्यताएं:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में बी० टेक० अथवा बी० ई० की डिग्री या डिप्लोमा के साथ ए०एम०आई०ई० डिग्री धारक।

अधिमानी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

(i) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

फीस - अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्गपरीक्षा शुल्क रु. 200/-

ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/- योग रु. 225/-

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातिपरीक्षा शुल्क रु. 80/- ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/- योग रु. 105/-

(iii) भूतपूर्व सैनिकपरीक्षा शुल्क रु. 80/- ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/- योग रु. 105/-