UPPSC Vacancy : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निकाली एक और शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता की 513 वैकेंसी के आवेदन आज से
UPPSC Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा-2025 के तहत राजकीय पॉलीटेक्निक में प्रवक्ता के 513 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज मंगलवार 2 दिसंबर से लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2026 है। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 9 जनवरी है।
आयोग के सचिव अशोक कुमार ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि विस्तृत विज्ञापन देखने के बाद एवं अर्ह होने की स्थिति में ही आवेदन करें। परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन आज आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जारी होगा जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे।
चयन के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम और अधिकतम आयु क्रमश: 21 और 40 वर्ष है। दिव्यांगजन के लिए अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार आरक्षण/अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता दी जाएगी।
निम्न पदों के लिए आवेदन पहले से जारी, अंतिम तिथि 22 दिसंबर
दुग्धशाला विकास, यूपी के अन्तर्गत उप दुग्धशाला विकास अधिकारी - 06 पद
नियोजन विभाग, यूपी के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक मूल्यांकन - 01–पद
नियोजन विभाग, यूपी के अन्तर्गत उप निदेशक - 01–पद
उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय के तहत सहायक पुरातत्व अधिकारी- 3 पद।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग , प्रयागराज के तहत उपसचिव आईटी - 1 पद
सहायक नगर नियोजक (विशेष चयन), शोध सहायक (अभियंत्रण) भर्ती
सहायक नगर नियोजक के 8 और शोध सहायक के 2 पदों पर भर्ती के आवेदन भी लिए जा रहे हैं। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी uppsc.up.nic.in पर जाकर 3 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन व फीस सब्मिट कर सकते हैं। दोनों भर्तियों में फॉर्म में करेक्शन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2025 तय की गई है।
पीसीएस की अगली भर्ती में बीएसए के 40 पद
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2026 भर्ती में शिक्षा विभाग के अफसरों की बंपर भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को सीधी भर्ती के रिक्त पदों का जो ब्योरा भेजा है वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए उत्साहजनक हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती से 84 रिक्ति का प्रावधान है। इसमें से 44 पद भरे हुए हैं और 40 रिक्त पद अगले विज्ञापन में भेजे जाएंगे। इसी प्रकार राजकीय इंटर कॉलेज में सीधी भर्ती के 468 पदों में से 294 भरे हैं और 174 अगली भर्ती में शामिल होंगे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वरिष्ठ प्रवक्ता के 210 में से 123 पद खाली हैं और 87 ही कार्यरत हैं। ये तीनों पद पीसीएस के जरिए भरे जाते हैं। इसलिए अगली भर्ती में 337 पद आने की उम्मीद है। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पदोन्नति कोटे के 552 पदों में से 488 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता डायट के तो पदोन्नति कोटे के सभी 210 पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षा निदेशक के चार में से तीन पद खाली हैं। इन पदों को अपर शिक्षा निदेशक की पदोन्नति से भरा जाता है। अपर शिक्षा निदेशक के 12 में से तीन पद जबकि संयुक्त शिक्षा निदेशक के 22 में से दो पद ही रिक्त हैं।