UPPSC Vacancy : यूपी के निकायों में 607 पदों पर भर्ती जल्द, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निकालेगा विज्ञापन

UPPSC Recruitment 2025 : उत्तर प्रदेश के निकायों में सालों से रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अधिशासी अधिकारी से लेकर अवर अभियंता के 607 पदों पर भर्तियां होंगी। पीसीएस स्तर के जो पद खाली हैं, उन्हें नियुक्ति विभाग से भरने का अनुरोध किया गया है और अपर नगर आयुक्त स्तर के रिक्त पदों को पदोन्नति देकर जल्द करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है और आयोगों को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निकायों में केंद्रीयत सेवा के कुल 3192 पद हैं, इनमें से अधिशासी अधिकारी के 776 पद हैं और 308 खाली हैं। सहायक अभियंता के 111 पद में 34 खाली हैं। अवर अभियंता के 418 में 212 पद खाली हैं। सहायक अभियंता के पद पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ( यूपीपीएससी) को भेजा गया है।

पीईटी ( UPSSSC PET ) में 50% अंक की बाध्यता खत्म होगी राज्य सरकार सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में लिपिक भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) में 50 प्रतिशत नार्मलाइज्ड स्कोर की अनिवार्यप्ता समाप्त करने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में इसके लिए जल्द प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है। प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में लिपिक पदों पर भर्ती के लिए 25 नवंबर 2021 को व्यवस्था तय की गई। इसके मुताबिक पीईटी में 50 प्रतिशत स्कोर प्राप्त करने वाला ही आवेदन के लिए पात्र माना गया। एक पद के लिए आवेदन करने वालों में टॉप 10 अभ्यर्थियों को टाइपिंग परीक्षा के लिए बुलाने की व्यवस्था दी गई। इसमें पास होने पर एक पद के लिए तीन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने की शर्त रखी गई। टाइपिंग परीक्षा को क्वालीफाइंग रखा गया और अंतिम चयन पीईटी और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तय किया गया। इसके चलते कुछ स्कूलों में तो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई और कुछ में लटक गई। भर्ती लटकने की मुख्य वजह पीईटी में 50 प्रतिशत स्कोर की अनिवार्यता बताई गई। इसीलिए उच्च पर सहमति बनी है कि पीईटी में 50 प्रतिशत स्कोर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए।

प्रबंधकों को रिक्त पदों की सूचना देनी होगी एडेड स्कूलों के प्रबंधकों को अपने यहां रिक्त बाबुओं के पदों की सूचना डीआईओएस कार्यालय को देनी होगी। डीआईओएस माध्यिमक शिक्षा निदेशक से सहमति लेकर प्रबंधक को पद भरने की अनुमति देगा। इसके आधार पर विज्ञापन निकालते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

