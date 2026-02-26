Hindustan Hindi News
UPPSC : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2 दशक बाद निकाली यह भर्ती, 221 पदों के लिए सवा लाख दावेदार

Feb 26, 2026 06:06 am IST
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ शिक्षा अधिकारी के 221 पदों पर 22 दिसंबर से 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। स्वास्थ्य शिक्षाधिकारी भर्ती के लिए 124806 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

UPPSC : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2 दशक बाद निकाली यह भर्ती, 221 पदों के लिए सवा लाख दावेदार

उत्तर प्रदेश के परिवार कल्याण महानिदेशालय में दो दशक बाद आई स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर युवाओं में जबर्दस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ शिक्षा अधिकारी के 221 पदों पर 22 दिसंबर से 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। एक अभ्यर्थी अश्वनी शुक्ला को आरटीआई में आयोग ने सूचित किया है कि स्वास्थ्य शिक्षाधिकारी भर्ती के लिए 124806 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। साफ है कि एक पद पर औसतन 565 दावेदार मैदान में हैं।

इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास समाजशास्त्र या किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर (मास्टर) डिग्री होना अनिवार्य है। सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के तहत समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र शामिल हैं। अधिमानी अर्हता में प्रसार कार्य का अनुभव, या परिवार कल्याण के तहत प्रशिक्षण प्राप्त, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाणपत्र रखा गया है। आयोग की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा चार अक्तूबर को कराई जाएगी। अभ्यर्थियों की मानें तो इससे पहले 2005 में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती आई थी।

आवेदन शुरू होने के दो महीने बाद भी कोर्स का पता नहीं

इस भर्ती के लिए 22 दिसंबर को आवेदन शुरू होने के दो महीने बाद भी पाठ्यक्रम जारी नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। प्रतियोगी छात्र राजन त्रिपाठी के अनुसार, परीक्षा तिथि घोषित होने के बावजूद स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की गई है। इसके चलते अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में हैं। पाठ्यक्रम के अभाव में अभ्यर्थी अपनी तैयारी को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, जिससे उनकी भविष्य की योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लिहाजा आयोग इसके लिए विस्तृत एवं अद्यतन पाठ्यक्रम शीघ्र अति शीघ्र अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए।

कहां कितने पद

विज्ञापित पदों में आयुर्वेद निदेशालय के तहत चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद और यूनानी) के 884, पशुधन विभाग के तहत पशुचिकित्सा अधिकारी के 404, होम्योपैथी निदेशालय में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के 265, आयुर्वेद निदेशालय के अंतर्गत चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) के 168, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत दन्त सर्जन के 157, यूनानी निदेशालय के तहत चिकित्साधिकारी (यूनानी) के 25 और श्रम विभाग में चिकित्साधिकारी (होम्योपैथिक) के सात पद शामिल हैं। परिवार कल्याण महानिदेशालय के तहत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 221, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के अंतर्गत औषधि निरीक्षक के 26 और विधायी विभाग में विधीक्षण अधिकारी के एक पद पर भर्ती होनी है।

सेलेक्‍शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न

चयन के लिए पहले लिखित परीक्षा होगी फिर इंटरव्यू लिया जाएगा और अंत में मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी और सवाल एमसीक्यू टाइप के आएंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। गलत जवाब देने पर 1/3 अंक की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। कट ऑफ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 प्रतिशत जबकि एससी-एसटी के लिए 35 प्रतिशत रखी गई है।

क्या होगी सैलरी

सेलेक्‍ट होने के बाद उम्‍मीदवारों को सैलरी पद के अनुसार 56,100 रुपये से शुरू होकर 1 लाख 77 हजार 500 रुपये प्रतिमाह तक मिलेगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

