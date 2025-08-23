UPPSC Vacancy : UP APO Recruitment Syllabus will change 10 new laws will be added 210 vacancies next month UPPSC Vacancy : बदलेगा यूपी एपीओ भर्ती का सिलेबस, जुड़ेंगे 10 नए कानून, 210 वैकेंसी अगले माह, Career Hindi News - Hindustan
यूपी एपीओ भर्ती का सिलेबस बदलेगा। 210 पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है और संशोधित नियमावली मिलने के बाद सितंबर के दूसरे सप्ताह तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले 2022 में भर्ती आई थी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, संजोग मिश्र, प्रयागराजSat, 23 Aug 2025 11:14 AM
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) भर्ती की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन होने जा रहा है। अब अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 समेत दस नए कानूनों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्य परीक्षा में एक नया प्रश्नपत्र अन्य अधिनियम जोड़ते हुए इसमें नकलरोधी समेत कई अधिनियमों को सम्मिलित किया जाएगा।

प्रारंभिक परीक्षा के भाग एक में सामान्य ज्ञान का प्रश्नपत्र तो 50 अंकों का ही होगा। 100 अंकों के भाग दो विधि में संशोधन किया जा रहा है। पहले 100 अंकों में से भारतीय दंड संहिता से 35, दंड प्रक्रिया संहिता 25, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 25 और उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम और नियमावली से 15 अंक के सवाल पूछे जाते थे। अब भारतीय न्याय संहिता से 30 अंक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से 25, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 20, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम और नियमावली से 15 अंक और भारतीय संविधान से 10 अंक के सवाल पूछे जाएंगे।

मुख्य परीक्षा में पहले सामान्य ज्ञान के 100 अंक, सामान्य हिन्दी के 100, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर से 100 और साक्ष्य अधिनियम से 100 कुल 400 अंकों के सवाल पूछे जाते थे। अब मुख्य परीक्षा में 500 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी को भी अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित नियमावली में सामान्य हिन्दी से 100, सामान्य अंग्रेजी 50, सामान्य ज्ञान 50, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर से 100, साक्ष्य अधिनियम से 100 और अन्य अधिनियम से 100 कुल 500 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।

ये भी पढ़ें:यूपीपीएससी भर्ती के स्टेनो टेस्ट में 5 से 8 फीसदी त्रुटियों वाले भी पास

सितंबर में विज्ञापन जारी करेगा आयोग

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एपीओ भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग को लगभग 210 पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है और संशोधित नियमावली मिलने के बाद सितंबर के दूसरे सप्ताह तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले 2022 में भर्ती आई थी।

