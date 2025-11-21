Hindustan Hindi News
UPPSC Vacancy : यूपीपीएससी ने निकाली एक और नई भर्ती, आवेदन आज से, PCS 2026 वैकेंसी पर भी आई अपडेट

संक्षेप:

UPPSC Vacancy : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई वरिष्ठ पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 21 नवंबर से शुरू होगी। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार uppsc.up.nic.in पर जाकर आज से आवेदन कर सकेंगे।

Fri, 21 Nov 2025 09:19 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
UPPSC Vacancy : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई वरिष्ठ पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 21 नवंबर से शुरू होगी। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार uppsc.up.nic.in पर जाकर आज से आवेदन कर सकेंगे। रिक्त पदों में उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, नियोजन विभाग संयुक्त निदेशक,नियोजन विभाग उप निदेशक, सहायक पुरातत्व अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उपसचिव आईटी के पद शामिल हैं। आयोग ने कहा है कि भर्ती के लिए आवेदन से पहले अभ्यर्थी अपना ओटीआर ( वन टाइम रजिस्ट्रेशन ) पूरा कर लें। केवल ओटीआर बेस्ड आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।

पद और वैकेंसी का ब्योरा

दुग्धशाला विकास, यूपी के अन्तर्गत उप दुग्धशाला विकास अधिकारी - 06 पद

नियोजन विभाग, यूपी के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक मूल्यांकन - 01–पद

नियोजन विभाग, यूपी के अन्तर्गत उप निदेशक - 01–पद

उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय के तहत सहायक पुरातत्व अधिकारी- 3 पद।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग , प्रयागराज के तहत उपसचिव आईटी - 1 पद

इस भर्ती के लिए फीस भरने और आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2025 है। फॉर्म में संशोधन की अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2025 है। डॉक्यूमेंट सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी जमा किए जाने की अंतिम तिथि 05 जनवरी 2026 है।

पीसीएस की अगली भर्ती में बीएसए के 40 प

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2026 भर्ती में शिक्षा विभाग के अफसरों की बंपर भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को सीधी भर्ती के रिक्त पदों का जो ब्योरा भेजा है वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए उत्साहजनक हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती से 84 रिक्ति का प्रावधान है। इसमें से 44 पद भरे हुए हैं और 40 रिक्त पद अगले विज्ञापन में भेजे जाएंगे। इसी प्रकार राजकीय इंटर कॉलेज में सीधी भर्ती के 468 पदों में से 294 भरे हैं और 174 अगली भर्ती में शामिल होंगे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वरिष्ठ प्रवक्ता के 210 में से 123 पद खाली हैं और 87 ही कार्यरत हैं। ये तीनों पद पीसीएस के जरिए भरे जाते हैं। इसलिए अगली भर्ती में 337 पद आने की उम्मीद है। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पदोन्नति कोटे के 552 पदों में से 488 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता डायट के तो पदोन्नति कोटे के सभी 210 पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षा निदेशक के चार में से तीन पद खाली हैं। इन पदों को अपर शिक्षा निदेशक की पदोन्नति से भरा जाता है। अपर शिक्षा निदेशक के 12 में से तीन पद जबकि संयुक्त शिक्षा निदेशक के 22 में से दो पद ही रिक्त हैं।

इस भर्ती के आवेदन जारी

करीब 15 दिन पहले आयोग ने एक साथ दो बड़े पद की भर्तियां निकाली थीं। एक भर्ती सहायक नगर नियोजक (विशेष चयन) की और दूसरी शोध सहायक (अभियंत्रण) की है। सहायक नगर नियोजक के 8 और शोध सहायक के 2 पदों पर भर्ती होगी। इन दिनों भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी uppsc.up.nic.in पर जाकर 3 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन व फीस सब्मिट कर सकते हैं। दोनों भर्तियों में फॉर्म में करेक्शन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2025 तय की गई है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
