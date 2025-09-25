UPPSC Vacancy 2025: Uttar Pradesh Public Service Commission released another direct recruitment notification apply today UPPSC Vacancy : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निकाली एक और सीधी भर्ती, आवेदन आज से, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPPSC Vacancy 2025: Uttar Pradesh Public Service Commission released another direct recruitment notification apply today

UPPSC Vacancy : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निकाली एक और सीधी भर्ती, आवेदन आज से

UPPSC Vacancy 2025: यूपीपीएससी ने उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के तहत प्रोफेसर के 12 पदों समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन आज से https://uppsc.up.nic.in/ पर शुरू होंगे। विस्तृत नोटिफिकेशन भी आज जारी होगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराजThu, 25 Sep 2025 06:34 AM
UPPSC Vacancy : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निकाली एक और सीधी भर्ती, आवेदन आज से

UPPSC Vacancy 2025: यूपी सरकार के विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के 22 पदों पर चयन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश आयुष (आयुर्वेद) विभाग के तहत प्रोफेसर (आचार्य) (अगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद, स्वास्थवृत्त, काय चिकित्सा एवं शालाक्य तंत्र) के 12 पदों, आयुष (यूनानी) विभाग के तहत प्राध्यापक (मोआलेजात एवं मुनाफेउल आजा) के तीन पद, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के तहत रसायनज्ञ एवं सहायक भू-भौतिकीविद् दो पद, राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय में कार्यपालक अधिकारी के दो पद जबकि संस्कृति निदेशालय में क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी, परिवार कल्याण महानिदेशालय में शोध अधिकारी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सिस्टम एनालिस्ट के एक-एक पदों पर चयन होगा।

सचिव अशोक कुमार ने साफ किया है कि आवेदन से पहले आयोग की वेबसाइट पर एकल अवसरीय पंजीकरण (ओटीआर) करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर है। जबकि ऑनलाइन आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि तीन नवंबर है। अभिलेखों सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी जमा करने की अन्तिम तिथि दस नवंबर की शाम पांच बजे तक है।

एपीओ के 182 पदों पर भर्ती के आवदेन जारी

उपरोक्त भर्ती से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) के 182 पदों पर भर्ती के आवेदन जारी हैं। आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। एक जुलाई को न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष आयु वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से लॉ में डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए।

प्रवक्ता के 1516 पदों के लिए 3.83 लाख आवेदन

इसके अलावा यूपीपीएससी अगस्त सितंबर माह में जीआईसी प्रवक्ता के 1516 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन ले चुका है जिसकी लास्ट डेट 16 सितंबर थी। इस भर्ती के लिए 383002 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। स्पष्ट है कि प्रत्येक पद तकरीबन 253 अभ्यर्थियों की दावेदारी है।

