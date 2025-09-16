UPPSC Vacancy : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और बड़ी भर्ती, 182 पदों के लिए आवेदन आज से

UPPSC APO Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) के 182 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन आज 16 सितंबर से शुरू होंगे।

UPPSC APO Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) के 182 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन आज 16 सितंबर से शुरू होंगे। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने और आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। आवेदन में सुधार और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर तय की गई है। इससे पहले 2022 में एपीओ की भर्ती आई थी। इस बार प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा रहा है।

आयु सीमा एक जुलाई को न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष आयु वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

16 सितंबर को जारी होने वाले विस्तृत विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाणपत्रों का प्रोफार्मा, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे।

योग्यता सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से लॉ में डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए।

ये बदलाव संभव भर्ती की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन होने जा रहा है। अब अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 समेत दस नए कानूनों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया था। मुख्य परीक्षा में एक नया प्रश्नपत्र अन्य अधिनियम जोड़ते हुए इसमें नकलरोधी समेत कई अधिनियमों को सम्मिलित किया जाएगा।