UPPSC Vacancy : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और बड़ी भर्ती, 182 पदों के लिए आवेदन आज से

UPPSC APO Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) के 182 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन आज 16 सितंबर से शुरू होंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 09:37 AM

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 09:37 AM
UPPSC APO Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) के 182 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन आज 16 सितंबर से शुरू होंगे। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने और आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। आवेदन में सुधार और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर तय की गई है। इससे पहले 2022 में एपीओ की भर्ती आई थी। इस बार प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा रहा है।

आयु सीमा

एक जुलाई को न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष आयु वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

16 सितंबर को जारी होने वाले विस्तृत विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाणपत्रों का प्रोफार्मा, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे।

योग्यता

सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से लॉ में डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए।

ये बदलाव संभव

भर्ती की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन होने जा रहा है। अब अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 समेत दस नए कानूनों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया था। मुख्य परीक्षा में एक नया प्रश्नपत्र अन्य अधिनियम जोड़ते हुए इसमें नकलरोधी समेत कई अधिनियमों को सम्मिलित किया जाएगा।

प्रारंभिक परीक्षा के भाग एक में सामान्य ज्ञान का प्रश्नपत्र तो 50 अंकों का ही होगा। 100 अंकों के भाग दो विधि में संशोधन किया जा रहा है। पहले 100 अंकों में से भारतीय दंड संहिता से 35, दंड प्रक्रिया संहिता 25, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 25 और उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम और नियमावली से 15 अंक के सवाल पूछे जाते थे। अब भारतीय न्याय संहिता से 30 अंक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से 25, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 20, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम और नियमावली से 15 अंक और भारतीय संविधान से 10 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा में पहले सामान्य ज्ञान के 100 अंक, सामान्य हिन्दी के 100, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर से 100 और साक्ष्य अधिनियम से 100 कुल 400 अंकों के सवाल पूछे जाते थे। अब मुख्य परीक्षा में 500 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी को भी अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित नियमावली में सामान्य हिन्दी से 100, सामान्य अंग्रेजी 50, सामान्य ज्ञान 50, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर से 100, साक्ष्य अधिनियम से 100 और अन्य अधिनियम से 100 कुल 500 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।

