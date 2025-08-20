UPPSC : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती के स्टेनो टेस्ट में 5 से 8 फीसदी त्रुटियों वाले भी पास

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एपीओ भर्ती–2010 के हिन्दी स्टेनो टेस्ट में पांच से आठ प्रतिशत गलती करने वालों को भी पास कर दिया गया। अनियमितता को लेकर सीबीआई ने लोक सेवा आयोग के तीन सेवानिवृत्त कर्मियों को पूछताछ के लिए तलब किया है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव (एपीओ) भर्ती–2010 के हिन्दी आशुलेखन टेस्ट में पांच से आठ प्रतिशत गलती करने वालों को भी पास कर दिया गया। दो अभ्यर्थी ऐसे रहे, जिनके दूसरे कम्प्यूटर प्रमाण पत्र नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्धारित अवधि बीतने के बाद स्वीकार किए गए। इस भर्ती में अनियमितता को लेकर सीबीआई ने लोक सेवा आयोग के तीन सेवानिवृत्त कर्मियों को पूछताछ के लिए तलब किया है।

सीबीआई ने इन्हें जो नोटिस जारी किया है, उसके खिलाफ इन तीनों कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। इस याचिका में इनकी ओर से सीबीआई की ओर से जारी वह पत्र भी लगाया गया है, जिसमें इस भर्ती में हुई अनियमितताओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में बताया गया है कि सीबीआई मुख्यालय नई दिल्ली के एंटी करप्शन-1 प्रकोष्ठ के डीआईजी डॉ. नितिन दीप बलग्गन की ओर से आयोग अध्यक्ष को भेजे गए इस पत्र के मुताबिक भर्ती में शामिल चार अभ्यर्थियों के कंप्यूटर प्रमाण पत्र फर्जी और कूटरचित पाए गए।