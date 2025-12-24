UPPSC : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वैज्ञानिक अधिकारी के जीव विज्ञान क्षेत्र/प्रक्षेत्र के 22 पदों का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया। 14 जून 2023 को जारी विज्ञापन का साक्षात्कार 22 एवं 23 दिसम्बर को हुआ जिसमें 39 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वैज्ञानिक अधिकारी (विधि विज्ञान प्रयोगशाला) के जीव विज्ञान क्षेत्र/प्रक्षेत्र के 22 पदों का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया। 14 जून 2023 को जारी विज्ञापन का साक्षात्कार 22 एवं 23 दिसम्बर को हुआ जिसमें 39 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। साक्षात्कार में डॉ. गरिमा सिंह, रूचिका कौशिक, गौरव, कुमुदानी बाला गौतम, शिवम द्विवेदी, पवन कुमार प्रजापति, शिखा त्यागी, रामकृष्ण मिश्रा, मिथिलेश कुमार मिश्रा, सुव्रा शंकर डे, कपिल वर्मा, रोहिणी, पौरभी सिंह, प्रवीण कुमार तिवारी, आकांक्षा दुबे, उमा शंकर बघेल, संगीता यादव, अनुपम सिंह, प्रज्ञा वर्मा, सचिन कुमार, हेमलता व कृष्ण कांत का चयन हुआ है।
उप सचिव गौरव रंजन श्रीवास्तव के अनुसार क्रमांक चार पर चयनित अनुसूचित जाति की अभ्यर्थी ने यद्यपि अनारक्षित श्रेणी के चयनित अभ्यर्थी के साक्षात्कार में प्राप्त कटऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त किया है, किन्तु इनका स्क्रीनिंग प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ अंक से कम होने के कारण इन्हें आयोग के निर्णय के अनुपालन में उनकी मूल श्रेणी अनुसूचित जाति में समायोजित किया गया है।