UP PCS Mains Result 2024: यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, इंटरव्यू के लिए 2719 अभ्यर्थी हुए सफल

संक्षेप: UP PCS Mains Exam 2024: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा 'सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा-2024' की मुख्य परीक्षा का परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है।

UPPSC UP PCS Mains Result OUT: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा 'सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा-2024' की मुख्य परीक्षा का परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद आए इस परिणाम ने प्रदेश के हजारों युवाओं के भविष्य की राह स्पष्ट कर दी है। आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, मुख्य परीक्षा के आधार पर कुल 2719 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

UPPSC UP PCS Mains Result Merit List Pdf Direct Link यूपी पीसीएस परीक्षा पीसीएस 2024 की मुख्य (लिखित) परीक्षा का आयोजन पिछले वर्ष 29 जून 2025 से 2 जुलाई 2025 के बीच किया गया था। यह परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस मुख्य परीक्षा में कुल 13,776 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिनमें से अब केवल 2719 अभ्यर्थी ही इंटरव्यू राउंड तक पहुंच पाए हैं।

परिणाम डाउनलोड करने के लिए स्टेप्स- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

नोटिस सेक्शन खोजें: होम पेज पर, 'सूचना बुलेटिन' (Information Bulletin) या 'परिणाम' (Results) सेक्शन को देखें और उस पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करें: नई स्क्रीन पर 'UPPSC PCS Mains Result 2024' या हिंदी में 'पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 का परिणाम' के लिंक को खोजें। लिंक सक्रिय होने पर उस पर क्लिक करें।

पीडीएफ देखें: क्लिक करते ही एक परिणाम पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। यह पीडीएफ उन सभी उम्मीदवारों के रोल नंबरों को लिस्ट होगी जिन्हें इंटरव्यू परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

डाउनलोड और सुरक्षित रखें: इस पीडीएफ को ध्यान से डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

रिक्तियों का विवरण और चयन प्रक्रिया इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 24 प्रकार के पदों की 947 रिक्तियों को भरा जाना है।

इंटरव्यू आधारित पद: कुल 947 रिक्तियों में से 887 पद ऐसे हैं, जिन पर चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर होगा। इन 887 पदों के सापेक्ष ही 2719 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है।

केवल लिखित परीक्षा वाले पद: एक विशेष प्रकार के पद की 60 रिक्तियां ऐसी हैं, जिन पर चयन केवल मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर होगा। इन पदों का परिणाम इंटरव्यू के बाद घोषित होने वाले 'अंतिम चयन परिणाम' के साथ ही जारी किया जाएगा।