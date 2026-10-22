यूपीपीएससी आरओ-एआरओ के लिए 502 पदों पर होनी है भर्ती, नोटिफिकेशन कब तक
यूपीपीएससी आरओ और एआरओ भर्ती 2026 में 502 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। अक्टूबर में नोटिफिकेशन की उम्मीद है। पदों का ब्योरा पात्रता आवेदन और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी पढ़ें।
अक्टूबर 2023 में आयोग ने जब आरओ और एआरओ का विज्ञापन निकाला था तब 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था। उस भर्ती का नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर 2023 को आया था। तीन साल बाद फिर अक्टूबर है और इस बार दांव और बड़ा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल 502 पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी में बताया जा रहा है। आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। लेकिन खबरें साफ इशारा कर रही हैं कि विज्ञापन इसी महीने आ सकता है।
कितने पद और कौन से
प्रस्तावित भर्ती में समीक्षा अधिकारी यानी RO के 129 पद हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी यानी ARO के 373 पद हैं। दोनों को जोड़ें तो आंकड़ा 502 बनता है। ARO के पद ज्यादा क्यों हैं। इसकी एक वजह बताई जा रही है कि करीब 350 ARO कर्मचारी प्रमोशन पाकर RO बन गए। ऊपर की कुर्सियां भरीं तो नीचे की जगहें खाली हो गईं।
किस विभाग से कितनी मांग
आयोग को अलग-अलग विभागों से रिक्तियों का अधियाचन मिला है। उत्तर प्रदेश सचिवालय से RO के 92 और ARO के 267 पद आए थे। यानी सचिवालय से कुल 359 पद। राजस्व परिषद से RO और ARO के 69 पदों की मांग आई। दोनों को जोड़ने पर शुरुआती आंकड़ा 428 पदों का था। अब प्रस्तावित संख्या 502 है। फर्क कहां से आया इसका ब्योरा नोटिफिकेशन में ही साफ होगा।
पिछली बार का हाल
2023 की भर्ती में 411 पद थे। आवेदन आए 10 लाख 76 हजार से ज्यादा। यानी एक पद के लिए ढाई हजार से भी ज्यादा दावेदार। इस बार पद 91 बढ़े हैं और इससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मुकाबला फिर भी कड़ा रहेगा। पिछली भर्ती की रफ्तार भी याद रखनी चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई 2025 को हुई और मुख्य परीक्षा 2 और 3 फरवरी 2026 को। यानी विज्ञापन से मुख्य परीक्षा तक ढाई साल से ज्यादा लग गए। सब्र की तैयारी भी तैयारी का हिस्सा है।
कौन कर सकता है आवेदन
2026 की पात्रता नोटिफिकेशन से ही तय होगी। पिछली भर्ती के नियम देखें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी था। न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 40 साल रखी गई थी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के हिसाब से छूट मिली थी। कुछ पदों पर कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी टंकण की शर्त भी लग सकती है। आयु की गिनती नोटिफिकेशन में दी गई तारीख से होगी। इसलिए अपनी जन्मतिथि और दस्तावेज अभी से जांच लें।
आवेदन कैसे होगा
फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर नोटिफिकेशन पढ़िए। लिंक चालू होते ही रजिस्ट्रेशन कीजिए। व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरिए। फोटो और हस्ताक्षर तय साइज में अपलोड कीजिए। शुल्क लगे तो ऑनलाइन जमा कीजिए। सबमिट से पहले हर जानकारी दोबारा जांचिए। फिर प्रिंट निकालकर रख लीजिए।
क्या है चयन प्रक्रिया
पिछली भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा हुई थी। इसके बाद कौशल परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन हुआ। इस बार भी ढांचा कुछ ऐसा ही रह सकता है। पक्का तभी मानिए जब विज्ञापन में लिखा मिले। तैयारी के लिए सामान्य अध्ययन हिंदी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स पर पकड़ बनाइए। पुराने प्रश्नपत्र हल कीजिए। रोज थोड़ा पढ़ना एक दिन ज्यादा पढ़ने से बेहतर है।
अभी क्या करें
अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए। न किसी टेलीग्राम ग्रुप की तारीख पर और न किसी यूट्यूब थंबनेल पर। आयोग की वेबसाइट रोज खोलिए। नोटिफिकेशन आते ही पदों की अंतिम संख्या आवेदन की तारीख और पात्रता सब साफ हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव