UPPSC RO ARO Result 2025 OUT at uppsc.up.nic.in UP RO ARO result declared cut off here result pdf download direct link UPPSC RO ARO Result 2025 OUT: यूपी आरओ एआरओ रिजल्ट 2025 uppsc.up.nic.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPPSC RO ARO Result 2025 OUT at uppsc.up.nic.in UP RO ARO result declared cut off here result pdf download direct link

UPPSC RO ARO Result 2025 OUT: यूपी आरओ एआरओ रिजल्ट 2025 uppsc.up.nic.in पर जारी, Direct Link

UPPSC RO ARO Result 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से आज 16 सितंबर को समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारियों (RO/ARO) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 11:11 PM
share Share
Follow Us on
UPPSC RO ARO Result 2025 OUT: यूपी आरओ एआरओ रिजल्ट 2025 uppsc.up.nic.in पर जारी, Direct Link

UPPSC RO ARO Result 2025 Download Link : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से आज 16 सितंबर को समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारियों (RO/ARO) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। यूपीपीएससी की ओर से आरओ/एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 27 जुलाई 2025 को किया गया था।

UPPSC RO ARO Result 2025 Download Link

यूपीपीएससी आरओ/एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 7509 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 419 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा के लिए कुल 1076004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमे से कुल 454589 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था। प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट के आधार पर समीक्षा अधिकारी (RO) के कुल 338 पदों के लिए 6093, सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) के कुल 79 पदों के लिए 1386 एवं सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के कुल 02 पदों के लिए 30 अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया है।

UPPSC RO ARO Result 2025: यूपी आरओ एआरओ रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “What's New” सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको UPPSC RO ARO Result 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यूपी आरओ एआरओ रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप यूपी आरओ एआरओ रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

UPPSC uppsc ro aro Results
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।