JOBS: यूपी में RO-ARO के 501 पदों भर्ती, कल से आवेदन शुरू; ऐसे करें अप्लाई

सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी के अनुसार परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन सोमवार से वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, परीक्षा-योजना एवं पाठ्यक्रम, आरक्षण एवं आयु में छूट के सम्बन्ध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे।

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी (आरओ)/सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) के 501 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आयोग ने आरओ/एआरओ आदि (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा-2026 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार यानी 25 अक्टूबर 2026 से शुरू होंगे। ऐसे में लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलने जा रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 नवंबर निर्धारित की गई है।

महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 26 नवंबर है जबकि ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 3 दिसंबर है। सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी के अनुसार परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन सोमवार से वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, परीक्षा-योजना एवं पाठ्यक्रम, आरक्षण एवं आयु में छूट के सम्बन्ध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे।

पिछली बार का हाल 2023 की भर्ती में 411 पद थे। आवेदन आए 10 लाख 76 हजार से ज्यादा। यानी एक पद के लिए ढाई हजार से भी ज्यादा दावेदार। इस बार पद 91 बढ़े हैं और इससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मुकाबला फिर भी कड़ा रहेगा। पिछली भर्ती की रफ्तार भी याद रखनी चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई 2025 को हुई और मुख्य परीक्षा 2 और 3 फरवरी 2026 को। यानी विज्ञापन से मुख्य परीक्षा तक ढाई साल से ज्यादा लग गए। सब्र की तैयारी भी तैयारी का हिस्सा है।

कौन कर सकता है आवेदन 2026 की पात्रता नोटिफिकेशन से ही तय होगी। पिछली भर्ती के नियम देखें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी था। न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 40 साल रखी गई थी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के हिसाब से छूट मिली थी। कुछ पदों पर कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी टंकण की शर्त भी लग सकती है। आयु की गिनती नोटिफिकेशन में दी गई तारीख से होगी। इसलिए अपनी जन्मतिथि और दस्तावेज अभी से जांच लें।

आवेदन कैसे होगा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर नोटिफिकेशन पढ़िए। लिंक चालू होते ही रजिस्ट्रेशन कीजिए। व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरिए। फोटो और हस्ताक्षर तय साइज में अपलोड कीजिए। शुल्क लगे तो ऑनलाइन जमा कीजिए। सबमिट से पहले हर जानकारी दोबारा जांचिए। फिर प्रिंट निकालकर रख लीजिए।