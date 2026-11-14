अब तक नहीं भरा फॉर्म तो जल्दी कीजिए, यूपी में 501 समीक्षा अधिकारी पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख करीब
यूपीपीएससी आरओ एआरओ भर्ती 2026 में 501 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 26 नवंबर है। ऐसे में बिना देरी किए यह फॉर्म भर दीजिए।
अगर आप यूपी में शानदार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो कैलेंडर पर नजर डालिए। 26 नवंबर में अब सिर्फ 12 दिन बचे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी में समीक्षा अधिकारी (आरओ) और सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) की भर्ती का फॉर्म अब तक नहीं भरा तो यह आपके लिए आखिरी चेतावनी है। आखिरी दिन के लिए टालेंगे तो वेबसाइट की भीड़ आपका मौका छीन सकती है।
501 पदों पर भर्ती
आयोग ने विज्ञापन संख्या ए-4/ई-1/2026 के तहत करीब 501 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 26 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 26 नवंबर 2026 है। फीस भी इसी तारीख तक जमा करनी होगी। फॉर्म में कोई गलती रह जाए तो सुधार के लिए 3 दिसंबर तक का समय मिलेगा। मगर यह सुविधा तभी काम आएगी जब आप 26 तारीख तक फॉर्म जमा कर चुके हों।
पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी
आयोग की किसी भी भर्ती में आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करना पड़ता है। जिन्होंने अब तक यह नहीं किया वे सबसे पहले यही काम निपटा लें। ओटीआर के बिना आवेदन का पेज खुलेगा ही नहीं।
कितनी लगेगी फीस
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 125 रुपये देने होंगे। एससी और एसटी वर्ग के लिए फीस 65 रुपये है। दिव्यांग उम्मीदवारों से सिर्फ 25 रुपये लिए जाएंगे।
कौन कर सकता है आवेदन
उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी के कुछ पदों के लिए कंप्यूटर की योग्यता भी मांगी गई है। दूसरे पदों के लिए अलग शैक्षणिक योग्यता लागू हो सकती है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले पूरा नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लीजिए। उम्र सीमा 21 से 40 साल है। उम्र की गिनती 1 जुलाई 2026 की तारीख के हिसाब से होगी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के मुताबिक छूट मिलेगी।
ऐसे भरें फॉर्म
- सबसे पहले uppsc.up.nic.in पर जाइए।
- ओटीआर पूरा कीजिए और आरओ/एआरओ भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन खोलिए।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म तक पहुंचिए।
- मांगी गई जानकारी भरिए और तय साइज में जरूरी दस्तावेज अपलोड कीजिए।
- फीस जमा कीजिए और सबमिट करने से पहले पूरा फॉर्म ध्यान से जांच लीजिए।
- आखिर में फॉर्म डाउनलोड कीजिए या उसका प्रिंट निकाल लीजिए। आगे काम आएगा।
वेतन कितना मिलेगा
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पदों का वेतनमान 29,200 रुपये से 1,51,100 रुपये प्रति माह के दायरे में बताया जा रहा है। सटीक वेतनमान पद के हिसाब से अलग होगा। इसकी पुष्टि आधिकारिक नोटिफिकेशन से जरूर कर लें।
इन बातों का ध्यान रखें
आखिरी दिनों में वेबसाइट अक्सर धीमी पड़ जाती है। कई बार पेमेंट अटक जाता है या पेज बार-बार लोड होता है। ऐसे में दो-तीन दिन पहले ही फॉर्म पूरा कर लेना समझदारी है। फोटो और हस्ताक्षर पहले से स्कैन करके रख लीजिए। फीस जमा होने के बाद उसकी रसीद संभालकर रखिए। परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। आयोग जब भी तारीख जारी करेगा उसकी जानकारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसलिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखिए। सिर्फ आधिकारिक साइट की जानकारी पर भरोसा कीजिए। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो यह मौका हाथ से मत जाने दीजिए। 501 पद कम नहीं होते। आज ही बैठिए और फॉर्म पूरा कीजिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव