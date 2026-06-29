UPPSC RO ARO Notification 2026: यूपी आरओ एआरओ के 428 पदों पर आवेदन जल्द, जानें पदों का पूरा विवरण
UPPSC RO ARO Notification 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही आरओ/एआरओ 2026 का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। सचिवालय और राजस्व परिषद से अब तक कुल 428 पदों का अधियाचन मिल चुका है।
UPPSC RO ARO Notification 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे और प्रशासनिक सेवाओं में जाने का ख्वाब देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बेहद शानदार और बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने जा रहा है। आयोग को इस भर्ती के लिए शासन के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों से रिक्तियों का ब्योरा प्राप्त हो चुका है, जिसके बाद अब नोटिफिकेशन तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
सचिवालय और राजस्व परिषद से मिला पदों का ब्योरा
आयोग को अब तक मिले आधिकारिक अधियाचन के अनुसार, यह भर्ती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश सचिवालय और राजस्व परिषद के लिए की जाएगी। उत्तर प्रदेश सचिवालय से आयोग को समीक्षा अधिकारी (RO) के 92 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) के 267 पदों सहित कुल 359 पदों का अधियाचन मिला है।राजस्व परिषद से भी आरओ/एआरओ के कुल 69 पदों का ब्योरा आयोग को मिल चुका है।इस तरह अब तक कुल 428 पदों पर भर्ती की तस्वीर साफ हो चुकी है।
खत्म हुई अड़चन: सीएम फेलोशिप योजना को मिली हरी झंडी
सीएम फेलोशिप के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा में छूट और विशेष वेटेज देने के लिए नई नियमावली 2026 को लागू किया जाना था। इस नियमावली के अप्रूवल के इंतजार में ही विज्ञापन रुका हुआ था। अब सरकार ने इसके तहत आयु सीमा में शिथिलीकरण और भारांक के नियम पूरी तरह तय कर दिए हैं। इसी नए नियम के आधार पर बीते 25 जून को पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। ऐसे में अब आरओ/एआरओ और अन्य आगामी भर्तियों के शुरू होने के रास्ते में कोई भी कानूनी या प्रशासनिक अड़चन बाकी नहीं रह गई है।
भर्ती का महत्व: टूट सकता है आवेदनों का पुराना रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में आरओ/एआरओ को सबसे महत्वपूर्ण और कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस बात का अंदाजा आप इसी आंकड़े से लगा सकते हैं कि इससे पहले साल 2023 में जब 419 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, तब रिकॉर्ड 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आयोग के पूरे इतिहास में किसी भी एक भर्ती के लिए यह आवेदकों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी। पिछले चक्र (RO/ARO 2023) का अंतिम परिणाम इसी साल 5 अप्रैल को घोषित किया जा चुका है, जिसके बाद से ही नए विज्ञापन का इंतजार कर रहे लाखों युवा एक बार फिर अपनी तैयारी को धार देने में जुट गए हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
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