UPPSC RO ARO Main Exam Dates: यूपीपीएससी आरओ-एआरओ मुख्य परीक्षा रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, जानें नई शिफ्ट और टाइमिंग

UPPSC RO ARO Main Exam Dates: यूपीपीएससी आरओ-एआरओ मुख्य परीक्षा रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, जानें नई शिफ्ट और टाइमिंग

संक्षेप:

UPPSC RO ARO Main Exam Schedule: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) मुख्य परीक्षा-2023 की तारीखों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।

Jan 12, 2026 02:23 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UPPSC RO, ARO Main Exam: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) मुख्य परीक्षा-2023 की तारीखों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, अब यह मुख्य परीक्षा 2 और 3 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

परीक्षा की तारीखों में बदलाव की वजह

आयोग ने स्पष्ट किया है कि अन्य महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं (जैसे UPSSSC जूनियर असिस्टेंट परीक्षा) के साथ तिथियों के टकराव और कुछ अपरिहार्य तकनीकी कारणों से यह निर्णय लिया गया है। यह बदलाव उन 7,509 अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है और अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं।

नया परीक्षा शेड्यूल और शिफ्ट का समय

अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा को दो दिनों में विभाजित किया गया है। शेड्यूल इस प्रकार है:

पहला दिन (2 फरवरी 2026):

पहली शिफ्ट (सुबह 9:30 से 11:30 बजे): जनरल स्टडीज - यह पेपर प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न पर आधारित वस्तुनिष्ठ होगा।

दूसरी शिफ्ट (दोपहर 2:00 से 4:30 बजे): सामान्य हिन्दी एवं आलेखन (परंपरागत/सब्जेक्टिव)।

दूसरी पाली का अगला भाग (शाम 4:30 से 5:00 बजे): सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण (वस्तुनिष्ठ)।

दूसरा दिन (3 फरवरी 2026):

एकल शिफ्ट (सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे): हिन्दी निबंध - इसमें अभ्यर्थियों को तीन अलग-अलग विषयों पर निबंध लिखने होंगे।

एडमिट कार्ड और केंद्र की जानकारी

आयोग ने बताया है कि मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जनवरी 2026 के तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे।

परीक्षा केंद्र: सूचना के अनुसार, यह परीक्षा मुख्य रूप से प्रयागराज और लखनऊ के केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

पदों की संख्या: इस भर्ती अभियान के माध्यम से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल 411 पदों को भरा जाना है।

चयन प्रक्रिया और अंतिम चरण

RO-ARO भर्ती की चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद अब यह मुख्य परीक्षा (420 अंक) सबसे निर्णायक चरण है। मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अंत में टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो केवल क्वालीफाइंग नेचर का होगा। अंतिम मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी।

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी भ्रम से बचने के लिए नियमित रूप से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।

UPPSC uppsc ro aro Exam Date
