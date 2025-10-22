UPPSC RO ARO Exam: यूपी आरओ/एआरओ मेंस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, यहां करें अप्लाई

संक्षेप: UP RO ARO Mains Exam: यूपी पीएससी की ओर से समीक्षा अधिकारी (RO)/सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) मेंस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है।

UP RO ARO Mains Exam: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से समीक्षा अधिकारी (RO)/सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) मेंस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। जो अभ्यर्थी प्रीलिम्स परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं उन्हें आधिकारिक वेबसाईट uppsc.up.nic.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। उम्मीदवार आवेदन फॉर्म को 7 नवंबर 2025 तक डाउनलोड कर सकते हैं।

आरओ/एआरओ-2023 भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 10,76,004 अभ्यर्थियों में से लगभग 4,55,042 अभ्यर्थी 27 जुलाई को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित थे। 16 सितंबर को घोषित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में 7,509 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। इनमें आरओ के 338 पदों पर 6,093, एआरओ के 79 पदों पर 1,386 जबकि एआरओ (सहायक समीक्षा अधिकारी) के दो पदों पर 30 अभ्यर्थी सफल थे।

ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म की हार्डकॉपी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ 7 नवंबर 2025 को शाम पांच बजे तक आयोग कार्यालय में पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में कोई गलती है तो वह निर्धारित समय के अंदर एक बार सुधार कर सकता है।

UPPSC RO ARO Mains Application Form 2025: यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक SAMIKSHA ADHIKARI! SAHAVAK SAMIKSHA ADHIKARI ETC. (Mains) Exam-2023 पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।