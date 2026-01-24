UPPSC RO ARO Mains: समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 2-3 फरवरी को होंगे एग्जाम

संक्षेप: UPPSC RO ARO मेन्स एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया गया है। परीक्षा 2 और 3 फरवरी को होगी। इस भर्ती के तहत 411 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन होना है। उम्मीदवार अपना हॉल टिकट uppsc.up.nic.in से तुरंत डाउनलोड करें।

UPPSC RO ARO Mains Admit Card 2026 Out : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आर और एआरओ परीक्षा के मेन्स उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ एआरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। UPPSC RO ARO Mains Admit Card 2026 आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए थे, वे अब अपनी मेन्स परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मेन्स परीक्षा का आयोजन 2 और 3 फरवरी 2026 को किया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रिव्यू ऑफिसर (RO) और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर (ARO) भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 411 पदों को भरा जाना है। इस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा पहले ही सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है और उसी में चयनित उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। आयोग ने साफ कर दिया है कि बिना वैध एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

UPPSC RO ARO Mains Admit Card 2026 Out : क्यों जरूरी है मेन्स एडमिट कार्ड UPPSC RO ARO Mains Admit Card 2026 केवल एक हॉल टिकट नहीं, बल्कि परीक्षा में प्रवेश का सबसे जरूरी दस्तावेज है। इसमें उम्मीदवार की पहचान से लेकर परीक्षा से जुड़ी हर अहम जानकारी दर्ज होती है। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र का पूरा पता, पेपर की टाइमिंग और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए होते हैं। परीक्षा के दिन इन्हीं निर्देशों के आधार पर उम्मीदवारों को परीक्षा देनी होती है।

UPPSC RO ARO Mains Admit Card 2026 Out : कहां और कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड योग्य उम्मीदवार UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना मेन्स एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने किसी भी अन्य माध्यम से एडमिट कार्ड भेजने की व्यवस्था नहीं की है। इसलिए अभ्यर्थियों को स्वयं वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा।

UPPSC RO ARO Mains Admit Card 2026 Out : ऐसे डाउनलोड करें UPPSC RO ARO Mains Admit Card 2026 उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर Admit Card या Candidate Dashboard सेक्शन पर क्लिक करें।

अब “UPPSC RO ARO Mains Admit Card 2026” के लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।

इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड दर्ज करें।

जानकारी सबमिट करते ही आपका मेन्स एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए उसका स्पष्ट प्रिंटआउट निकाल लें। यहां देखें डायरेक्ट लिंक UPPSC RO ARO Mains Admit Card 2026 Out : एडमिट कार्ड में दर्ज ये जानकारियां जरूर जांचें UPPSC RO ARO Mains Admit Card 2026 में उम्मीदवार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई होती हैं। डाउनलोड करने के बाद सभी विवरणों को ध्यान से जांचना बेहद जरूरी है। अगर किसी भी तरह की गलती नजर आए, तो तुरंत आयोग से संपर्क करना चाहिए।