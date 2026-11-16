यूपीपीएससी आरओ एआरओ परीक्षा के आवेदन की आखिरी तारीख करीब, ऐसे भरेंगे फॉर्म तो नहीं होगी गलती
यूपीपीएससी आरओ एआरओ भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख 26 नवंबर है। 501 पदों के लिए फॉर्म भरने का सही तरीका और गलती से बचने के आसान उपाय यहां जानें।
अगर आपने अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती का फॉर्म नहीं भरा है तो वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है। आवेदन के लिए बस दस दिन बचे हैं। एक छोटी सी चूक और सरकारी नौकरी का सपना अगले मौके तक टल सकता है।
इस भर्ती में कुल 501 पद हैं और ऑनलाइन आवेदन 26 अक्टूबर 2026 से शुरू हुए थे। आवेदन करने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 26 नवंबर 2026 है। फॉर्म में सुधार 3 दिसंबर 2026 तक किया जा सकता है। यानी 26 नवंबर के बाद नया फॉर्म नहीं भरा जा सकेगा। सिर्फ भरे हुए फॉर्म में बदलाव का मौका मिलेगा। ध्यान रखें कि कुछ वेबसाइटों पर अलग तारीखें भी दिख रही हैं। उन पर भरोसा न करें। आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अधिसूचना खुद देखें।
कितनी होनी चाहिए आयु
आवेदन के लिए उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। यह उम्र 1 जुलाई 2026 के हिसाब से गिनी जाएगी। आरक्षित वर्ग को नियमों के मुताबिक छूट मिलेगी। शैक्षिक योग्यता भी अधिसूचना में साफ लिखी है। उसे पढ़े बिना फॉर्म भरना सबसे बड़ी गलती होगी।
फॉर्म भरने से पहले ये तैयारी कर लें
एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पास रखें। फीस भरने के लिए ऑनलाइन भुगतान का साधन भी तैयार रखें। इसके अलावा ये चीजें हाथ में रखें।
- हाईस्कूल का प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि दर्ज हो
- स्नातक की डिग्री या अंकपत्र
- ताजा फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी
- आरक्षण का प्रमाणपत्र अगर लागू हो
फोटो और हस्ताक्षर आयोग के बताए आकार और फाइल फॉर्मेट में ही अपलोड करें। गलत साइज की फाइल अक्सर अपलोड के वक्त अटक जाती है और आखिरी दिन यही परेशानी बढ़ाती है।
गलती से बचने के पांच आसान तरीके
- नाम पिता का नाम और जन्मतिथि हाईस्कूल के प्रमाणपत्र जैसी ही लिखें। एक अक्षर का फर्क भी आगे चलकर दस्तावेज जांच में दिक्कत बना सकता है।
- मोबाइल नंबर और ईमेल वही दें जो आप आगे भी इस्तेमाल करेंगे। परीक्षा से जुड़ी हर सूचना इन्हीं पर आएगी।
- श्रेणी का चुनाव सोच समझकर करें। एक बार गलत श्रेणी चुन ली तो उसका असर फीस और चयन दोनों पर पड़ सकता है।
- फीस जमा करने के बाद रसीद जरूर सहेज लें। कई बार पैसा कट जाता है लेकिन फॉर्म पूरा नहीं दिखता। आयोग ने फीस मिलान के लिए 3 दिसंबर तक का वक्त इसीलिए दिया है।
- फॉर्म सबमिट करने से पहले पूरा प्रीव्यू देखें। उसके बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें। यह आगे हर चरण में काम आएगा।
आखिरी दिन का इंतजार न करें
हर भर्ती में आखिरी दो दिन वेबसाइट पर भारी भीड़ रहती है। सर्वर धीमा पड़ता है और भुगतान अटकता है। जो उम्मीदवार पहले से तैयारी करके बैठे होते हैं वे आराम से फॉर्म भर लेते हैं। बाकी लोग घबराहट में गलती कर बैठते हैं। इसलिए अगले दो तीन दिन में ही आवेदन निपटा लें।
परीक्षा की तारीख
प्रारंभिक परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। आयोग जैसे ही तारीख तय करेगा उसकी जानकारी वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। तब तक पाठ्यक्रम पर पकड़ मजबूत करें। सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी पर खास ध्यान दें। कुल मिलाकर बात सीधी है। अधिसूचना पढ़ें। दस्तावेज तैयार रखें। फॉर्म ध्यान से भरें और 26 नवंबर से पहले जमा कर दें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव