यूपीपीएससी आरओ एआरओ की 501 पदों पर भर्ती का बिगुल बजा, जानिए रैंक 1 टॉपर ने कैसे की थी तैयारी
यूपीपीएससी ने आरओ और एआरओ के 501 पदों पर आवेदन शुरू कर दिए हैं। जानें टॉपर अवधभान की तैयारी की रणनीति।
घड़ी की सुई चल पड़ी है। उत्तर प्रदेश में सरकारी कुर्सी का सपना देखने वालों के पास अब सिर्फ एक महीना है। यूपीपीएससी ने आज यानी 26 अक्तूबर 2026 से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 501 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। पिछली भर्ती में 411 पद थे। इस बार करीब 90 सीटें ज्यादा हैं। यानी मौका बड़ा है और मुकाबला भी उतना ही कड़ा। इच्छुक उम्मीदवार 26 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले योग्यता और उम्र सीमा को अच्छी तरह जांच लें। आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया पर भी नजर डाल लें। एक छोटी चूक पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है।
कौन कर सकता है आवेदन
आवेदन के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक होना जरूरी है। पद के हिसाब से कंप्यूटर का ज्ञान मांगा जा सकता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ-लेवल प्रमाणपत्र या टाइपिंग की जानकारी भी लग सकती है। इसलिए अपने पद की शर्तें खुद पढ़ लें। उम्र की गिनती 1 जुलाई 2026 के हिसाब से होगी। न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 40 साल रखी गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के मुताबिक छूट मिलेगी।
कैसे होगा चयन
पिछली भर्ती के पैटर्न को देखें तो चयन तीन पड़ावों में होता है। पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है। फिर मुख्य परीक्षा और आखिर में टाइपिंग टेस्ट। समीक्षा अधिकारी का पद वेतन स्तर 7 में आता है। इसमें 44,900 से 1,42,400 रुपये तक वेतन मिलता है। सहायक समीक्षा अधिकारी वेतन स्तर 5 में आते हैं। उनका वेतनमान 29,200 से 92,300 रुपये है। भीड़ का अंदाजा भी लगा लीजिए। पिछली बार प्रारंभिक परीक्षा में करीब 4.54 लाख उम्मीदवार बैठे थे। इसलिए सही रणनीति के बिना बात नहीं बनेगी।
रैंक 1 वाले टॉपर की सीख
अब सवाल यही है कि टॉप करने वाले कैसे पढ़ते हैं। रैंक 1 लाने वाले अवधभान सिंह भदौरिया ने अपनी रणनीति साझा की है। उन्होंने यूट्यूबर विभांशु पाण्डेय को इंटरव्यू दिया। उनका कहना है कि कम समय में भी सटीक तैयारी से सफलता मिल सकती है। अवधभान के मुताबिक UPPCS की सिविल सेवा परीक्षा और RO/ARO का सिलेबस काफी हद तक मिलता-जुलता है। इसलिए पूरा फोकस यूपीपीएससी के पैटर्न और सिलेबस पर रखना चाहिए।
किताबों के जाल से बचें
कम समय वाले छात्र ढेर सारी किताबें न जुटाएं। अवधभान ने घटना चक्र पूर्वावलोकन और ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान को ही बार-बार पढ़ने की सलाह दी। उनके शब्दों में “बार-बार रिवीजन ही सबसे बड़ा हथियार है। कम किताबें पढ़ो लेकिन उन्हें बार-बार पढ़ो। वहीं से नंबर आएंगे।”
रीजनिंग और कंप्यूटर कैसे निपटाएं
सिलेबस में रीजनिंग, कंप्यूटर और कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी हैं। रीजनिंग के लिए यूपीपीएससी पेपर 2 यानी CSAT के पुराने पेपर हल करें। टॉपर के मुताबिक यह काफी मददगार रहता है। कंप्यूटर के लिए ल्यूसेंट का कंप्यूटर सेक्शन पर्याप्त है।
आखिरी 30-40 दिन टेस्ट सीरीज के नाम
परीक्षा से पहले के आखिरी 30 से 40 दिन खास होते हैं। अवधभान कहते हैं कि इस दौरान टेस्ट सीरीज से अभ्यास जरूरी है। इससे समय का प्रबंधन सधता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सीरीज ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। बस कोई अच्छी सीरीज जरूर जॉइन करें।
हिंदी को हल्के में न लें
प्रीलिम्स में 60 अंकों का हिंदी का पेपर आता है। कई बार यही पेपर मेरिट में बड़ा खेल कर देता है। भदौरिया ने हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की किताब पढ़ी थी। साथ में उन्होंने घटनाचक्र हिंदी पूर्वावलोकन का सहारा लिया। गौरतलब है कि तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में स्मार्ट रणनीति ही काम आएगी। सीमित किताबें रखें और रिवीजन ज्यादा करें। टेस्ट सीरीज से खुद को परखते रहें। सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर पूरा विज्ञापन पढ़ लें। फिर समय रहते फॉर्म भर दें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव