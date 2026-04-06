UPPSC RO/ARO 2023 Result: यूपीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी, 419 अभ्यर्थियों का हुआ चयन
UPPSC ROARO 2023 Final Result: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को समीक्षा अधिकारी (आरओ)/सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) आदि 2023 भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है।
UPPSC ROARO 2023 Final Result: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को घोषित समीक्षा अधिकारी (आरओ)/सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) आदि 2023 भर्ती के अंतिम परिणाम के साथ ही अभ्यर्थियों का इंतजार भी खत्म हो गया। आयोग के इतिहास में सबसे विवादित परीक्षाओं में से यह एक रही। खास बात यह है कि इसमें सर्वाधिक 1076004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पेपरलीक के कारण आयोग को इसे दोबारा कराना पड़ा था।
RO, ARO exam कब हुआ था
11 फरवरी 2024 को पहली बार आरओ/एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा के दिन ही इसका प्रश्नपत्र लीक होने का हल्ला मच गया था। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र की उत्तरकुंजी शेयर की थी। गाजीपुर में कुछ अभ्यर्थियों ने एक केंद्र के बाहर जमा होकर पेपर लीक होने पर विरोध भी किया था। उसके अगले दिन 12 फरवरी को आयोग ने इस मामले की एसटीएफ से जांच कराने की सिफारिश की थी।
RO, ARO 2023 भर्ती पूरी होने में पांच साल का समय लगा
पेपरलीक के आरोपों की जांच के लिए आयोग ने एक तीन सदस्यीय आन्तरिक समिति का भी गठन किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर आरओ/एआरओ में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी की ओर से भी आदेश जारी किए गए थे। जांच के बाद सीएम ने दो मार्च 2024 को परीक्षा रद्द करने के आदेश दिए थे। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों में 27 नवंबर 2016 को आयोजित आरओ/एआरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा भी पेपरलीक के कारण निरस्त करनी पड़ी थी। पेपरलीक के कारण भर्ती पूरी होने में पांच साल का समय लग गया था। पांच अप्रैल 2021 को अंतिम परिणाम घोषित होने के साथ उस विवाद का अंत हुआ था।
पूर्णतया औपबन्धिक है RO, ARO परीक्षा का परिणाम
आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार, परीक्षा में सम्मिलित 419 रिक्तियों (समीक्षा अधिकारी के 338 और सहायक समीक्षा अधिकारी 81) के सापेक्ष कुल 419 अभ्यर्थियों औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किया गया है। परिणाम आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। विज्ञापन में 411 पद थे जो बाद में बढ़कर 419 हो गए। प्रश्नगत परीक्षा का परिणाम पूर्णतया औपबन्धिक है। परीक्षा परिणाम से संबंधित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक तथा श्रेणीवार/पदवार कटऑफ अंकों की सूचनाएं शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी।
RO, ARO पेपरलीक से बचने को हुए बदलाव पर हुआ था आंदोलन
पेपरलीक के कारण आरओ/एआरओ 2023 निरस्त होने के बाद नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े फैसले लिए गए थे। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ/एआरओ 2023 और पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षाएं दो दिन में कराने का निर्णय लिया था। दोनों भर्तियों की प्रारंभिक परीक्षाएं एक से अधिक दिन और पालियों में कराने के खिलाफ 11 नवंबर 2024 को प्रतियोगी छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा था। आखिरकार आयोग को झुकना पड़ा था और आरओ/एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराई गई थी।
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