UPPSC : 37 पदों पर भर्ती के आवेदन मांगे, 1154 असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन अगले माह
उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1154 पदों पर अगले महीने भर्ती शुरू होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों की सूचना मिल चुकी है और विज्ञापन जारी करने की कार्रवाई गतिमान है।
उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1154 पदों पर अगले महीने भर्ती शुरू होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों की सूचना मिल चुकी है और विज्ञापन जारी करने की कार्रवाई गतिमान है। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेवा के तहत सहायक अभियंता (एई) के 111 पदों का अधियाचन भी मिला है। कृषि सेवा के तहत विभिन्न प्रकार के 40 से अधिक पदों की सूचना भी आयोग को मिली है।
पशुधन अधिकारी के 174 पदों पर भर्ती इसी माह प्रस्तावित है। होम्योपैथी विभाग में प्राध्यापक के 65, यूनानी विभाग में प्राध्यापक के सात और आयुर्वेद में प्राध्यापक के 28 पदों पर भी इसी महीने भर्ती शुरू होने की उम्मीद है। समीक्षा अधिकारी (आरओ)/ सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) के 80 रिक्त पदों की सूचना भी आयोग को मिली है। खेल निदेशालय में क्रीड़ा अधिकारी के 25 और पुलिस विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी के 43 पदों पर भी जल्द विज्ञापन जारी होगा।
आयोग ने 37 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन
यूपीपीएससी ने विभिन्न विभागों में 37 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। वास्तुविद सहायक परीक्षा-2026, सम्पत्ति प्रबन्धक परीक्षा-2026 और माइक्रोबायोलॉजिस्ट परीक्षा-2026 के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। वास्तुविद सहायक के 14, सम्पत्ति प्रबन्धक के 11 तथा माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 12 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी तीन सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने के साथ परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे। आवेदन पत्र में संशोधन एवं शुल्क समाधान की अंतिम तिथि दस सितंबर है। अभ्यर्थी की आयु एक जुलाई को न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष है।
पीईटी अक्तूबर में, 11769 पदों पर 12 परीक्षाओं से भर्ती
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सोमवार को इस साल के 50 भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कार के कार्यक्रम जारी किए। इनमें से 28 भर्ती परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं। शेष 22 में 12 परीक्षाएं 11769 पदों के लिए होंगी और 10 भर्तियों के साक्षात्कार होंगे। आयोग के अध्यक्ष एसएन साबत की मंजूरी के बाद परीक्षा नियंत्रक सुभाष चंद्र प्रजापति ने कार्यक्रम जारी किया। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2026) अक्तूबर में प्रस्तावित है। प्राविधिक सहायक ग्रुप ‘सी’ मुख्य परीक्षा 9 अगस्त को 10 से 12 बजे तक होगी। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा 23 अगस्त को 10 से 12 बजे तक होगी। अनुदेशक फिटर, अनुदेशक ड्राफ्टमैन (मैकेनिकल) व अनुदेशक इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम मेंटिनेंस पद के लिए साक्षात्कार अगस्त में प्रस्तावित किया गया है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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