आरओ एआरओ के बाद UPPSC ने निकाली एक और भर्ती, 3 तरह के पदों के आवेदन आज से
UPPSC ने आरओ एआरओ के बाद एक और भर्ती निकाली गई है। तीन तरह के पदों पर भर्ती होगी - सहायक वास्तुविद नियोजक परीक्षा, क्रीड़ाधिकारी , प्रोग्रामर श्रेणी-2।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने आरओ एआरओ के बाद एक और भर्ती निकाली गई है। विज्ञापन (संख्या: ए-5/ई-1/2026) के तहत तीन तरह के पदों पर भर्ती होगी - सहायक वास्तुविद नियोजक परीक्षा, क्रीड़ाधिकारी , प्रोग्रामर श्रेणी-2। इस भर्ती के आवेदन आज 04 नवंबर 2026 से शुरू होंगे। परीक्षा शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 04 दिसंबर 2026 है।
सहायक वास्तुविद नियोजक परीक्षा-2026: 08 पद।
क्रीड़ाधिकारी परीक्षा-2026: 16 पद।
प्रोग्रामर श्रेणी-2 परीक्षा-2026: 01 पद
आयु सीमा (01 जुलाई 2026 से गणना होगी)
सामान्य अभ्यर्थी: न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए (अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 1986 से पूर्व तथा 01 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए)।
दिव्यांगजन अभ्यर्थी: अधिकतम आयु 55 वर्ष रखी गई है (अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 1971 के पूर्व का नहीं होना चाहिए)।
आयु सीमा में छूट व आरक्षण: उत्तर प्रदेश की विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट व आरक्षण मिलेगा।
अहम तिथियां
विस्तृत विज्ञापन उपलब्ध होने की तिथि: 04 नवंबर 2026
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि: 04 नवंबर 2026
परीक्षा शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि: 04 दिसंबर 2026।
ऑनलाइन आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि: 11.12.2026
समीक्षा अधिकारी समेत 501 पदों पर आवेदन जारी
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने (सामान्य/विशेष भर्ती) परीक्षा-2026 के तहत 501 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसके तहत समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और मैनेजर समेत अन्य पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर 2026 है।
समीक्षा अधिकारी, कुल पद : 162
(विभाग के अनुसार रिक्तियां)
●उत्तर प्रदेश सचिवालय पद : 122
●उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पद : 03
●राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश पद : 06
●यूपी सचिवालय (अकाउंट्स) पद : 31
सहायक समीक्षा अधिकारी, 329
(विभाग के अनुसार रिक्तियां)
●उत्तर प्रदेश सचिवालय पद :261
●उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पद :21
●राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश पद :02
●महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तर प्रदेश पद :45
सहा. समीक्षा अधिकारी (विशेष भर्ती),पद: 06
विभाग : उत्तर प्रदेश सचिवालय
योग्यता (उपरोक्त पद) : स्नातक की डिग्री हो। कंप्यूटर का ‘ओ’ लेवल प्रमाणपत्र हो या समकक्ष योग्यता हो। हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति हो। अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान रखने वालों को वरीयता दी जाएगी।
●अकाउंट के पद के लिए कॉमर्स में स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन में ‘ओ’ लेवल प्रमाणपत्र हो। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का ज्ञान हो।
मैनेजर (यूपी लोक सेवा आयोग), पद : 01
योग्यता : स्नातक की डिग्री हो। होटल मैनेजमेंट में तीन वर्षीय डिप्लोमा करने वालों को वरीयता मिलेगी।
केयरटेकर (यूपी लोक सेवा आयोग),पद: 01
योग्यता : स्नातक की डिग्री हो। कुक, बेकरी, टेबल-लेइंग, फ्लावर-अरेंजमेंट या इसके समकक्ष किसी विषय में एक साल का कोर्स करने वालों को वरीयता दी जाएगी।
नोट : उपरोक्त दोनों पदों पर बागवानी-अकाउंट्स के नियमों की जानकारी और प्रशासनिक कार्य जैसे माली, चौकीदार, चपरासी, अटेंडेंट, सफाईकर्मी, ड्राइवरों की देखरेख का अनुभव रखने वाले को भी वरीयता दी जाएगी।
रिसेप्शनिस्ट(यूपी लोक सेवा आयोग),पद: 01
योग्यता : स्नातक की डिग्री हो। या इसके समकक्ष योग्यता हो, जिसमें स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य, एंथ्रोपोलॉजी या वास्तुकला में से कोई एक विषय शामिल हो। हिंदी का अच्छा ज्ञान हो।
स्टोर कीपर (यूपी लोक सेवा आयोग), पद: 01
योग्यता : स्नातक की डिग्री हो। कॉमर्स में स्नातक और स्टोर के रखरखाव का अनुभव रखने वालों को वरीयता दी जाएगी।
वेतनमान : पदानुसार पे लेवल-05 (29,200-64,700 रुपये) से पे लेवल-08 (47,600-1,51,100 रुपये) तक देय होगा।
आयु सीमा
●न्यूनतम 21, अधिकतम 40 वर्ष से कम हो। आयु की गणना 01 जुलाई 2026 के आधार पर होगी।
●अधिकतम आयु में यूपी के एससी/एसटी वर्ग पांच वर्ष और दिव्यांगों को 15 वर्ष की छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया
●प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन होगा।
आवेदन शुल्क
●सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 125 रुपये। उत्तर प्रदेश के एससी/एसटी वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपये और दिव्यांगों के लिए 25 रुपये देय होगा। भुगतान ऑनलाइन करना होगा।
आवेदन प्रक्रिया
●उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट (https://uppsc.up.nic.in/Home) पर जाएं।
●होमपेज पर Notifications/Advertisements के सेक्शन में All Notifications/ Advertisements पर क्लिक करें।
●खुलने वाले पेज पर SAMIKSHA ADHIKARI/ SAHAYAK SAMIKSHA ADHIKARI के सामने व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें।
●नए पेज पर सामने ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नोटिफिकेशन के लिंक दिखाई देंगे। अभ्यर्थी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें।
●आवेदन करने के लिए पिछले पेज पर वापस आएं और Apply पर क्लिक करें। नीचे भर्ती की डिटेल खुल जाएगी। इसे पढ़ लें और Authenticate with OTR पर क्लिक करें।
●अब खुलने वाले पेज पर Authenticate with OTR Server पर क्लिक कर निर्देशानुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी