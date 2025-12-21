UPPSC Recruitment 2025: चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में 2158 पदों पर सीधी भर्ती, कल से शुरू होंगे आवेदन

संक्षेप: UPPSC Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य, आयुष, पशु चिकित्सा और परिवार कल्याण समेत विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में कुल 2158 पदों पर सीधी भर्ती का आधिकारिक ऐलान कर दिया है।

UPPSC Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने स्वास्थ्य, आयुष, पशु चिकित्सा और परिवार कल्याण समेत विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में कुल 2158 पदों पर सीधी भर्ती का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 22 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रही है।

वैकेंसी डिटेल्स- इस भर्ती अभियान के तहत सबसे ज्यादा नियुक्तियां चिकित्साधिकारियों के पदों पर की जाएंगी। कुल 2158 पदों में से 1910 पद अकेले चिकित्साधिकारियों के लिए आरक्षित हैं।

आयुष विभाग: आयुर्वेद निदेशालय के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद और यूनानी) के 884 पदों पर भर्ती होगी। इसके अतिरिक्त, चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) के 168 और चिकित्साधिकारी (यूनानी) के 25 पद भरे जाएंगे।

पशुधन विभाग: पशुओं के बेहतर इलाज के लिए 404 पशुचिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

होम्योपैथी: होम्योपैथी निदेशालय में 265 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी और श्रम विभाग के तहत 7 पदों पर भर्ती होगी।

दन्त स्वास्थ्य: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 157 दन्त सर्जनों के पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण पद: परिवार कल्याण महानिदेशालय के तहत 221 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में 26 औषधि निरीक्षकों (Drug Inspectors) की नियुक्ति की जाएगी।

जरूरी तारीखें और आवेदन प्रक्रिया इच्छुक और योग्य उम्मीदवार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बैंक में आवेदन शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026 तय की गई है।

यदि किसी उम्मीदवार से आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में गलती संशोधन और शुल्क समाधान के लिए 29 जनवरी 2026 तक का समय दिया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके।

