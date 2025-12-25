Hindustan Hindi News
UPPSC Recruitment 2025: 2158 पदों की महाभर्ती, दंत चिकित्सक से ड्रग इंस्पेक्टर तक; देखें पूरी डिटेल

संक्षेप:

UPPSC Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा, पशुपालन और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े 2158 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहां देखें पदों का पूरा विवरण।

Dec 25, 2025 02:43 pm IST Himanshu Tiwari
UPPSC Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए साल 2025 की सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा, पशुपालन, औषधि नियंत्रण और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े कुल 2158 पदों पर सीधी भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती में दंत चिकित्सक, पशु चिकित्सा अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों जैसे प्रतिष्ठित पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 22 जनवरी 2026 तक चलेगी।

UPPSC Recruitment 2025: पदों का पूरा ब्योरा

इस भर्ती अभियान के तहत आयोग ने ग्रुप-बी, गजटेड श्रेणी के कई अहम पदों को शामिल किया है। पदों का वितरण इस प्रकार है:

  • पशु चिकित्सा अधिकारी - 404 पद
  • वेटिंग अधिकारी - 01 पद
  • स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी - 221 पद
  • ड्रग इंस्पेक्टर - 884 पद
  • दंत चिकित्सक - 157 पद
  • चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) - 168 पद
  • चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) - 25 पद
  • चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथिक) - 07 पद
  • होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर - 265 पद

कुल मिलाकर यह भर्ती चिकित्सा क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर मानी जा रही है।

UPPSC Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता और पात्रता

हर पद के लिए अलग-अलग योग्यता तय की गई है। दंत चिकित्सक पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीडीएस डिग्री और इंटर्नशिप पूरी होना अनिवार्य है। ड्रग इंस्पेक्टर के लिए फार्मेसी या औषधि विज्ञान में डिग्री और संबंधित अनुभव मांगा गया है।

वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी पद के लिए बीवीएससी एंड एएच डिग्री और उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकरण जरूरी है। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक पदों के लिए संबंधित चिकित्सा पद्धति में डिग्री या डिप्लोमा और राज्य बोर्ड में पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।

UPPSC Recruitment 2025: आयु सीमा और छूट

आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है।

आरक्षित वर्गों, दिव्यांग उम्मीदवारों और भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में विशेष छूट दी जाएगी।

UPPSC Recruitment 2025: कितनी मिलेगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के तहत आकर्षक वेतन मिलेगा। अधिकतर पदों के लिए वेतनमान 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये प्रति माह तक है, जबकि कुछ पदों पर प्रारंभिक वेतन 44,900 रुपये से शुरू होगा।

UPPSC Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया

भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में वस्तुनिष्ठ प्रकार की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें गलत उत्तर पर एक तिहाई अंक की नकारात्मक कटौती होगी।

दूसरे चरण में साक्षात्कार होगा। अंतिम मेरिट सूची स्क्रीनिंग परीक्षा के 75 प्रतिशत और साक्षात्कार के 25 प्रतिशत अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

आवेदन कैसे करें

उम्मीदवारों को सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। शुल्क भुगतान के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट सुरक्षित रखना जरूरी है।

महत्वपूर्ण तारीखें

आवेदन शुरू: 22 दिसंबर 2025

आवेदन की अंतिम तारीख: 22 जनवरी 2026

संशोधन की अंतिम तारीख: 29 जनवरी 2026

Himanshu Tiwari

