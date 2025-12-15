UPPSC Protest: लोक सेवा आयोग बना छात्रों के आक्रोश का केंद्र, प्रयागराज में पुलिस अलर्ट

संक्षेप: UPPSC Protest: लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों के सोमवार से प्रस्तावित आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। छात्र नेताओं को किसी तरह की अराजकता नहीं फैलाने की हिदायत दी गई है।

UPPSC Protest: लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों के सोमवार से प्रस्तावित आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस लाइन सभागार में रविवार देर शाम तक आलाधिकारियों से लेकर एसीपी व इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मियों की बैठक हुई। सुरक्षा व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लोक सेवा आयोग के आसपास कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, छात्र नेताओं को किसी तरह की अराजकता नहीं फैलाने की हिदायत दी गई है।

पीसीएस-2024 (प्रारंभिक) और आरओ-एआरओ 2023 (प्रारंभिक) परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रतियोगी छात्रों में नाराजगी है। आरोप है कि आयोग की ओर से अंतिम परिणाम घोषित होने के बावजूद संशोधित उत्तरकुंजी, सभी वर्गों का कटऑफ और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने लोक सेवा आयोग के समक्ष 15 दिसंबर से धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन पर पुलिस प्रशासन अलर्ट इधर, छात्रों के प्रस्तावित आंदोलन पर प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट हो गई हैरविवार को देर शाम तक पुलिस के आलाधिकारियों ने बैठक कर रणनीति बनाई। लोक सेवा आयोग के आसपास तीन-चार एसीपी स्तर के अधिकारियों की देखरेख में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। वहीं, पीएसी व आरएएफ फोर्स को भी रिजर्व रखा गया है।

आंदोलन में किसी राजनीतिक दल को अनुमति नहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर सोमवार प्रतियोगी छात्र परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करेंगे। पीसीएस, आरओ-एआरओ सहित विभिन्न परीक्षाओं में संशोधित उत्तरकुंजी, सभी वर्गों का कटऑफ और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक सार्वजनिक न किए जाने से छात्रों में असंतोष व्याप्त है। आंदोलन को लेकर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन पूरी तरह गैर-राजनीतिक रहेगा। समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल, झंडे, बैनर या नारे की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय ने कहा कि यह संघर्ष किसी राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य और उनके अधिकारों के लिए है। उन्होंने सभी से अपील की कि आंदोलन को शांतिपूर्ण, अनुशासित और मर्यादित बनाए रखा जाए।