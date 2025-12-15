Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
UPPSC Protest: UPPSC के खिलाफ छात्रों का 'महा-आंदोलन' आज से शुरू, आयोग की पारदर्शिता पर उठे सवाल

UPPSC Protest: प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के सामने प्रतियोगी छात्रों का एक बड़ा आंदोलन आज, सोमवार 15 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाला है। छात्रों का सबसे बड़ा आरोप यह है कि लोक सेवा आयोग पारदर्शिता नहीं बरत रहा है।

Dec 15, 2025 05:43 am IST
UPPSC Protest in Prayagraj: प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के सामने प्रतियोगी छात्रों का एक बड़ा आंदोलन आज, सोमवार 15 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाला है। आयोग की कार्यशैली से नाराज हजारों छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। आयोग के आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अशांति न हो।

क्या हैं छात्रों की मुख्य मांगें?

प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के नेतृत्व में यह प्रदर्शन मुख्य रूप से हाल ही में घोषित हुए PCS-2024 (प्रारंभिक) और RO-ARO 2023 (प्रारंभिक) परीक्षा परिणामों से जुड़े मुद्दों को लेकर हो रहा है। छात्रों का सबसे बड़ा आरोप यह है कि लोक सेवा आयोग पारदर्शिता नहीं बरत रहा है। उनकी तीन प्रमुख मांगे हैं:

फाइनल आंसर-की को सार्वजनिक करना: छात्रों का कहना है कि आयोग को अंतिम परिणाम जारी करने के बाद भी फाइनल आंसर-की जारी करनी चाहिए ताकि वे अपने उत्तरों का सही मूल्यांकन कर सकें।

सभी वर्गों का कट-ऑफ जारी करना: अंतिम परिणाम घोषित होने के बावजूद, विभिन्न वर्गों के कट-ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, जिससे छात्रों में संदेह और निराशा है।

अभ्यर्थियों के प्राप्तांक बताना: छात्रों की मांग है कि आयोग को सभी सफल और असफल उम्मीदवारों के प्राप्तांक तुरंत सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि वे कहां पीछे रह गए।

छात्र नेताओं का कहना है कि परिणाम जारी होने के बाद भी इन जरूरी जानकारियों को छिपाकर रखना आयोग की मनमानी और धांधली की ओर इशारा करता है, जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

पुलिस प्रशासन अलर्ट, भारी सुरक्षा तैनात

छात्रों के इस प्रस्तावित विशाल आंदोलन को देखते हुए प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। रविवार देर शाम तक पुलिस के आला अधिकारियों ने बैठक कर सुरक्षा रणनीति तैयार की। लोक सेवा आयोग भवन के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं।

डीजीपी नगर ने मीडिया को बताया कि आयोग के आस-पास तीन से चार एसीपी स्तर के अधिकारियों की निगरानी में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा, प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी (PAC) और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को भी रिजर्व में रखा गया है।

पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अराजकता न फैलाने की अपील की है। डीसीपी ने साफ चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने वाले या शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल, छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू होने वाला है और प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, उनका यह आंदोलन जारी रहेगा।

