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UPPSC : यूपीपीएससी GIC प्रवक्ता और LT ग्रेड परीक्षा की तारीखें बदलीं, अब इस दिन होगा एग्जाम; जानें वजह

May 05, 2026 07:39 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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UPPSC Exam Postpones: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। राजकीय इंटर कॉलेज (GIC) प्रवक्ता और सहायक अध्यापक (LT Grade) मुख्य परीक्षा की तिथियों को आगे बढ़ा दिया गया है।

UPPSC : यूपीपीएससी GIC प्रवक्ता और LT ग्रेड परीक्षा की तारीखें बदलीं, अब इस दिन होगा एग्जाम; जानें वजह

UPPSC Exam Postpones: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग ने जून और जुलाई महीने में आयोजित होने वाली दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। संशोधित कैलेंडर के अनुसार, राजकीय इंटर कॉलेज (GIC) प्रवक्ता और सहायक अध्यापक (LT Grade) मुख्य परीक्षा की तिथियों को आगे बढ़ा दिया गया है।

GIC प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा अब 14 जून को

राजकीय इंटर कॉलेज (GIC) में प्रवक्ता (पुरुष/महिला) के पदों पर भर्ती के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा-2025 की तिथि को बदल दिया गया है। पहले यह परीक्षा 7 जून को होनी प्रस्तावित थी, लेकिन अब आयोग ने इसे टाल दिया है। अब यह परीक्षा 14 जून (रविवार) को आयोजित की जाएगी।

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क्यों बदली गई तारीख?

परीक्षा तिथि में इस बदलाव का सीधा संबंध उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से है। दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित होनी तय हुई है। क्योंकि पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए कानून-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और सेंटर की उपलब्धता को देखते हुए लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता परीक्षा को एक सप्ताह आगे बढ़ाना ही उचित समझा।

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LT ग्रेड मुख्य परीक्षा की तारीख में भी फेरबदल

आयोग ने केवल प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं, बल्कि सहायक अध्यापक (LT Grade) प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी मुख्य परीक्षा-2025 के कार्यक्रम में भी बड़े बदलाव किए हैं। अब हिन्दी, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और संगीत जैसे प्रमुख विषयों की मुख्य परीक्षा अलग-अलग होने के बजाय एक साथ आयोजित की जाएगी।

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इससे पहले के शेड्यूल के अनुसार, हिन्दी विषय की परीक्षा 17 मई को और अन्य विषयों की परीक्षा 14 जून को होनी थी। लेकिन अब आयोग ने स्पष्ट किया है कि कुछ अपरिहार्य कारणों से इन सभी विषयों की मुख्य परीक्षा अब 11 जुलाई (शनिवार) को एक ही चरण में संपन्न कराई जाएगी। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो एक से अधिक विषयों या अन्य परीक्षाओं की तैयारी में जुटे थे, क्योंकि अब उन्हें रिवीजन के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि वे किसी भी भ्रम से बचने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें। परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखना आयोग की प्राथमिकता है, इसलिए केंद्रों के निर्धारण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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