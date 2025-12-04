Hindustan Hindi News
UPPSC ने 513 पॉलीटेक्निक लेक्चरर पदों पर निकाली भर्ती, इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए शानदार मौका

संक्षेप:

UPPSC Polytechnic Lecturer Recruitment 2025: आयोग ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा-2025 के तहत पॉलीटेक्निक संस्थानों में लेक्चरर और अन्य समकक्ष पदों के लिए 513 रिक्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

Thu, 4 Dec 2025 10:39 AMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UPPSC Polytechnic Lecturer Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी भर्ती की घोषणा की है। आयोग ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा-2025 के तहत पॉलीटेक्निक संस्थानों में लेक्चरर और अन्य समकक्ष पदों के लिए 513 रिक्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करके इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

पदों की डिटेल्स और आवेदन की अंतिम तिथि

यह भर्ती कुल 513 पदों के लिए हो रही है। इन पदों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, आर्किटेक्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित जैसे विभिन्न विषय शामिल हैं।

आवेदन शुरू होने की तिथि: 2 दिसंबर 2025

आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि: 2 जनवरी 2026

आवेदन में सुधार की अंतिम तिथि: 9 जनवरी 2026

इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने के लिए अलग-अलग विषयों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता भी अलग-अलग निर्धारित की गई है।

इंजीनियरिंग/टेक्निकल ब्रांच के लेक्चरर: उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में फर्स्ट क्लास के साथ बी.ई./बी.टेक. या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। कुछ पदों के लिए मास्टर डिग्री भी आवश्यक है।

नॉन-इंजीनियरिंग (साइंस एवं ह्यूमैनिटीज) लेक्चरर: संबंधित विषय में फर्स्ट क्लास के साथ मास्टर डिग्री (जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, अंग्रेजी, गणित)।

आयु सीमा: उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2025 तक 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया और वेतन

लेक्चरर के पदों पर चयन मुख्य रूप से तीन चरणों में होगा।

लिखित परीक्षा : यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है।

इंटरव्यू: लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को 100 अंकों के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: अंतिम चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।

इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के तहत आकर्षक वेतनमान दिया जाएगा। शुरुआती वेतन लगभग 56,100 रुपये से 57,700 रुपये प्रति माह (पे लेवल 9A/10) तक होगा, जिसके साथ अन्य सरकारी भत्ते भी मिलेंगे। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें ताकि वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

