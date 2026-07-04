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UPPSC PCS : यूपी पीसीएस के कई पदों पर 5 साल से भर्ती नहीं, हर साल विज्ञापन में होता है इनका जिक्र

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2026 भर्ती के 500 पदों के लिए 27 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आयोग हर बार की तरह इस साल भी विभिन्न प्रकार के 69 पदों की सूचना विज्ञापन में दी है।

UPPSC PCS : यूपी पीसीएस के कई पदों पर 5 साल से भर्ती नहीं, हर साल विज्ञापन में होता है इनका जिक्र

UPPSC PCS Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (पीसीएस) 2026 के 500 पदों के लिए 27 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आयोग हर बार की तरह इस साल भी विभिन्न प्रकार के 69 पदों की सूचना विज्ञापन में दी है। हालांकि इनमें से तमाम ऐसे पद हैं जिन पर पिछले पांच साल से चयन नहीं हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा से पहले संबंधित विभागों से उस पद की रिक्ति नहीं मिलने के कारण चयन नहीं हो पाता। पीसीएस के पिछले पांच विज्ञापनों के विश्लेषण पर गौर करें तो तकरीबन एक दर्जन पद ऐसे हैं जिन पर चयन नहीं हुआ है।

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यह स्थिति तब है जब पीसीएस की 2024 और 2025 भर्तियों में रिक्त पदों की संख्या रिकॉर्ड 900 से अधिक रही है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा विभाग में खंड शिक्षाधिकारी भर्ती की। 2019 के बाद से इसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर नियमावली संशोधन में ही उलझे हुए हैं।

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बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदों पर भी 2021 से सीधी भर्ती नहीं हो सकी है। इसके अलावा लघु उद्योग विभाग में प्रबंधक (क्रेडिट), प्रबंधक (मार्केटिंग एवं आर्थिक सर्वेक्षण), जिला बचत अधिकारी और अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) के पदों पर भी 2021 से चयन नहीं हुआ है। लेखाधिकारी (नगर विकास), लेखाधिकारी (स्थानीय निकाय), क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी, केमिस्ट और क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी के पदों पर भी भर्ती का इंतजार है।

इस बार पीसीएस भर्ती में फेलोशिप योजना के युवाओं को मिलेगी छूट

पीसीएस में पहली बार मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना से जुड़े युवाओं को आयु में छूट और भारांक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविद् को, जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि तक सक्षम प्राधिकारी से अपनी अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, उन्हें मुख्य परीक्षा में अधिमान दिया जाएगा। 100 अंक तक एक, दो व तीन साल की अवधि पूरी करने वालों को क्रमश: एक, दो व तीन अंक का अधिमान मिलेगा। 101 से 500 तक क्रमश: 1.5, तीन व 4.5 अंक, 501 से 1000 अंक तक क्रमश: दो, चार व छह जबकि 1000 से अधिक अंक पर क्रमश: 2.5, 5 व 7.5 अंक का अधिमान मिलेगा। अनुसंधानविदों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

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पद और योग्यता

सब रजिस्ट्रार/सहायक अभियोजन अधिकारी एलएलबी

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्नातकोत्तर

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी वाणिज्य स्नातक

वरिष्ठ प्रवक्ता (DIET) स्नातकोत्तर एवं बीएड

श्रम प्रवर्तन अधिकारी अर्थशास्त्र/समाजशास्त्र/कॉमर्स में स्नातक तथा संबंधित डिप्लोमा/डिग्री

सहायक नियंत्रक (विधिक माप विज्ञान) भौतिक विज्ञान में स्नातक या मैकेनिकल इंजीनियरिंग

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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