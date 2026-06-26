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UPPSC PCS: यूपी पीसीएस भर्ती में इन्हें मिलेगी आयु में छूट और वेटेज, वैकेंसी बढ़ना तय

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
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यूपी पीसीएस में पहली बार मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना से जुड़े युवाओं को आयु में छूट और भारांक दिया जाएगा। अनुसंधानविदों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

UPPSC PCS: यूपी पीसीएस भर्ती में इन्हें मिलेगी आयु में छूट और वेटेज, वैकेंसी बढ़ना तय

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (पीसीएस) 2026 के 500 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि तीन अगस्त है। आयोग ने अभी पीसीएस 2026 में 500 पदों की सूचना दी है, हालांकि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने से पहले रिक्तियों की संख्या बढ़ना तय है। सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ईडब्ल्यूएस, क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगाा। अंतिम तिथि के बाद परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना पर अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। एक जुलाई 2026 को 21 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

फेलोशिप योजना के युवाओं को मिलेगी छूट

पीसीएस में पहली बार मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना से जुड़े युवाओं को आयु में छूट और भारांक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविद् को, जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि तक सक्षम प्राधिकारी से अपनी अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, उन्हें मुख्य परीक्षा में अधिमान दिया जाएगा। 100 अंक तक एक, दो व तीन साल की अवधि पूरी करने वालों को क्रमश: एक, दो व तीन अंक का अधिमान मिलेगा। 101 से 500 तक क्रमश: 1.5, तीन व 4.5 अंक, 501 से 1000 अंक तक क्रमश: दो, चार व छह जबकि 1000 से अधिक अंक पर क्रमश: 2.5, 5 व 7.5 अंक का अधिमान मिलेगा। अनुसंधानविदों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

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शैक्षणिक योग्यता

पद और योग्यता

सब रजिस्ट्रार/सहायक अभियोजन अधिकारी एलएलबी

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्नातकोत्तर

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी वाणिज्य स्नातक

वरिष्ठ प्रवक्ता (DIET) स्नातकोत्तर एवं बीएड

श्रम प्रवर्तन अधिकारी अर्थशास्त्र/समाजशास्त्र/कॉमर्स में स्नातक तथा संबंधित डिप्लोमा/डिग्री

सहायक नियंत्रक (विधिक माप विज्ञान) भौतिक विज्ञान में स्नातक या मैकेनिकल इंजीनियरिंग

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प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी। ऑनलाइन आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ओटीआर नंबर प्राप्त होने पर ही आवेदन किए जा सकेंगे।

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दो पालियों में 400 अंकों की होगी प्रारंभिक परीक्षा

पीसीएस-2026 की प्रारंभिक परीक्षा दो अनिवार्य प्रश्न पत्राें की होगी जिनके उत्तर पत्रक ओएमआर शीट के रूप में होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों के और दो-दो घंटे अवधि के होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे जिनमें क्रमश: 150 व 100 प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे और दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा अपराह्न 2:30 से शाम 4:30 बजे तक होगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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