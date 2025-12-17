UPPSC PCS 2025: यूपी पीसीएस में 28 सेवाओं के 814 पदों पर होगी भर्ती, डिप्टी कलेक्टर के 34 और DSP के 56 पद

Hindustan Hindi News
UPPSC PCS Vacancy 2025: यूपी पीसीएस भर्ती के तहत 814 पदों पर भर्ती होगी। इसमें  सबसे ज्यादा 123 पद एक्साइज इंस्पेक्टर के हैं। डिप्टी कलेक्टर के 34 और डिप्टी एसपी के 56 पद हैं।

Dec 17, 2025 06:03 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, प्रयागराज
UPPSC PCS Vacancy 2025 : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस)–2025 के जरिए 28 सेवाओं के 814 पदों पर भर्ती होगी। प्रतियोगी छात्रों को आरटीआई के तहत आयोग से इस भर्ती के पदों का विवरण मिला है। 814 में सामान्य वर्ग के 371 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 163, अनुसूचित जनजाति के लिए 22, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 191 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 67 पद आरक्षित हैं। सबसे ज्यादा 123 पद आबकारी निरीक्षक के हैं।

इस भर्ती के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर के 34, डिप्टी एसपी के 56, असिस्टेंट कमिश्नर (वाणिज्य कर) के 45, एआरटीओ के 35, कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के 92, सहायक आयुक्त उद्योग (हथकरघा) के दो, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के 85, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के चार, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी और जिला खाद्य विपणन अधिकारी के तीन-तीन, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पांच पद भरे जाएंगे। इसके अलावा सहायक निदेशक/ज्येष्ठ प्रवक्ता/जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के 10, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा के 28, सहायक अभियोजन अधिकारी के चार, जिला पंचायत राज अधिकारी के सात, उपसचिव (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग) के तीन, उप निबंधक के दो, सहायक श्रमायुक्त के एक पद पर चयन होगा।

इस भर्ती में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक के 20, सहायक शोध अधिकारी के तीन, गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त के दो, जिला स्वास्थ्य एवं सूचना अधिकारी के 23, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 37, जिला प्रशासनिक अधिकारी के आठ, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 72, आबकारी निरीक्षक के सर्वाधिक 123, नायब तहसीलदार के 105 तथा प्राविधिक सहायक (रसायन) के दो पद भी शामिल हैं। बता दें कि पीसीएस 2025 प्री का परिणाम घोषित हो चुका है। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तिथि 27 दिसंबर है।

एसीएफ-आरएफओ के 106 पद

सहायक वन सरंक्षक (एसीएफ) के 10 और क्षेत्रीय वन अधिकारी (आरएफओ) के 96 पदों पर भर्ती होगी। इसमें सामान्य वर्ग के 60 पद हैं, तो अनुसूचित जाति के 14, अनुसूचित जनजाति के 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के 20 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 10 पद शामिल हैं।

