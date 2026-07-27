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UPPSC PCS 2026: यूपी पीसीएस भर्ती के लिए आज आवेदन का आखिरी मौका, फौरन करें अप्लाई

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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UPPSC PCS 2026: यूपी में SDM और DSP बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज बड़ा दिन है। यूपीपीएससी पीसीएस 2026 के 500 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार तुरंत आवेदन पूरा करें।

UPPSC PCS 2026
यूपीपीएससी पीसीएस 2026

UPPSC PCS Online Form 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा 2026 में शामिल होने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक विभागों में डिप्टी कलेक्टर (SDM), डिप्टी एसपी (DSP), खंड विकास अधिकारी (BDO) और तहसीलदार जैसे प्रतिष्ठित पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि आज 27 जुलाई 2026 है।

यदि आपने अभी तक अपना आवेदन फॉर्म पूरा नहीं किया है या फीस जमा नहीं की है, तो बिना कोई देरी किए तुरंत आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर प्रक्रिया पूरी करें, क्योंकि अंतिम घंटों में सर्वर पर लोड बढ़ने से तकनीकी समस्या आ सकती है।

500 पदों पर होगी भर्ती, ओटीआर (OTR) है अनिवार्य

इस भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न प्रशासनिक विभागों में लगभग 500 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आयोग ने 'वन-टाइम रजिस्ट्रेशन' (OTR) को अनिवार्य कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने अब तक ओटीआर जनरेट नहीं किया है, उन्हें सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करके ओटीआर नंबर प्राप्त करना होगा। ओटीआर नंबर मिलने के बाद ही पीसीएस 2026 के लिए मुख्य आवेदन फॉर्म भरा जा सकेगा।

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कौन कर सकता है आवेदन? (शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा)

शैक्षणिक योग्यता: भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। कुछ विशेष पदों जैसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी या श्रम कल्याण अधिकारी आदि के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर या विशिष्ट डिग्री मांगी गई है।

आयु सीमा: अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्गों (SC, ST, OBC, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक) को राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

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आवेदन शुल्क और जरूरी तिथियां

अनारक्षित (General), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 125 रुपये तय किया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 65 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए मात्र 25 रुपये निर्धारित है।

आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी के फॉर्म में कोई कमी रह जाती है, तो आयोग 3 अगस्त 2026 तक आवेदन फॉर्म में संशोधन करने की सुविधा प्रदान करेगा।

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तीन चरणों में होगी चयन प्रक्रिया

यूपी पीसीएस परीक्षा तीन कड़े चरणों में पूरी होती है—प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा में दो वस्तुनिष्ठ पत्र (GS Paper-1 और CSAT) होंगे। इसमें सफल घोषित होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा और अंत में इंटरव्यू के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आज ही अपना आवेदन फॉर्म और फीस जमा करके प्रक्रिया संपन्न करें।

Prachi

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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