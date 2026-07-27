UPPSC PCS 2026: यूपी पीसीएस भर्ती के लिए आज आवेदन का आखिरी मौका, फौरन करें अप्लाई
UPPSC PCS 2026: यूपी में SDM और DSP बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज बड़ा दिन है। यूपीपीएससी पीसीएस 2026 के 500 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार तुरंत आवेदन पूरा करें।
UPPSC PCS Online Form 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा 2026 में शामिल होने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक विभागों में डिप्टी कलेक्टर (SDM), डिप्टी एसपी (DSP), खंड विकास अधिकारी (BDO) और तहसीलदार जैसे प्रतिष्ठित पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि आज 27 जुलाई 2026 है।
यदि आपने अभी तक अपना आवेदन फॉर्म पूरा नहीं किया है या फीस जमा नहीं की है, तो बिना कोई देरी किए तुरंत आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर प्रक्रिया पूरी करें, क्योंकि अंतिम घंटों में सर्वर पर लोड बढ़ने से तकनीकी समस्या आ सकती है।
500 पदों पर होगी भर्ती, ओटीआर (OTR) है अनिवार्य
इस भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न प्रशासनिक विभागों में लगभग 500 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आयोग ने 'वन-टाइम रजिस्ट्रेशन' (OTR) को अनिवार्य कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने अब तक ओटीआर जनरेट नहीं किया है, उन्हें सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करके ओटीआर नंबर प्राप्त करना होगा। ओटीआर नंबर मिलने के बाद ही पीसीएस 2026 के लिए मुख्य आवेदन फॉर्म भरा जा सकेगा।
कौन कर सकता है आवेदन? (शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा)
शैक्षणिक योग्यता: भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। कुछ विशेष पदों जैसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी या श्रम कल्याण अधिकारी आदि के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर या विशिष्ट डिग्री मांगी गई है।
आयु सीमा: अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्गों (SC, ST, OBC, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक) को राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
आवेदन शुल्क और जरूरी तिथियां
अनारक्षित (General), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 125 रुपये तय किया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 65 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए मात्र 25 रुपये निर्धारित है।
आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी के फॉर्म में कोई कमी रह जाती है, तो आयोग 3 अगस्त 2026 तक आवेदन फॉर्म में संशोधन करने की सुविधा प्रदान करेगा।
तीन चरणों में होगी चयन प्रक्रिया
यूपी पीसीएस परीक्षा तीन कड़े चरणों में पूरी होती है—प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा में दो वस्तुनिष्ठ पत्र (GS Paper-1 और CSAT) होंगे। इसमें सफल घोषित होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा और अंत में इंटरव्यू के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आज ही अपना आवेदन फॉर्म और फीस जमा करके प्रक्रिया संपन्न करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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