UPPSC PCS Prelims Exam: When will gates close for UP PCS exam uppcs exam up pcs entry timing UPPSC PCS Prelims Exam : यूपी पीसीएस परीक्षा में कब बंद होंगे गेट, नोट कर लें एंट्री व रिपोर्टिंग टाइम, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPPSC PCS Prelims Exam: When will gates close for UP PCS exam uppcs exam up pcs entry timing

UPPSC PCS Prelims Exam : यूपी पीसीएस परीक्षा में कब बंद होंगे गेट, नोट कर लें एंट्री व रिपोर्टिंग टाइम

UPPSC PCS : यूपी पीसीएस परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जाएगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा 9.30 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा 2.30 बजे से 4.30 बजे तक होगी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराजFri, 10 Oct 2025 08:58 AM
share Share
Follow Us on
UPPSC PCS Prelims Exam : यूपी पीसीएस परीक्षा में कब बंद होंगे गेट, नोट कर लें एंट्री व रिपोर्टिंग टाइम

UPPSC PCS Prelims Exam : 12 अक्टूबर को होने वाली यूपीपीएससी पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ 2025 प्रारंभिक परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ कराने के लिए राज्य में कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जाएगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा 9.30 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा 2.30 बजे से 4.30 बजे तक होगी। इसका मतलब है कि सुबह की शिफ्ट में 8.45 बजे के बाद और सेकेंड शिफ्ट में 1.45 के बाद किसी भी अभ्यर्थी को एंट्री नहीं मिलेगी। गेट बंद कर दिए जाएंगे। बायोमीट्रिक आईरिस स्कैन एवं फेसियल रिकाग्निशन का कार्य केंद्र के परिसर में किया जाएगा।

निर्धारित केंद्रों के परिसर में उड़नदस्ते के सदस्यों को भी तलाश के बाद प्रवेश मिलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया है कि अभ्यर्थियों, कर्मचारियों एवं उड़नदस्ते आदि सहित किसी भी व्यक्ति को बिना तलाशी के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रत्येक कक्ष में 24 अभ्यर्थियों के लिए कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा लगेगा। सीसीटीवी कैमरे केंद्र के प्रवेश द्वार, कंट्रोल रूम तथा सभी कक्षों व अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर इस प्रकार लगाए जाएंगे कि परीक्षा संबंधित सभी संवेदनशील गतिविधियां आयोग के कंट्रोल रूम से लाइव देखी जा सके। लाइव सीसीटीवी परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले एवं परीक्षा समाप्त होने के एक घंटे बाद तक क्रियाशील रहेगा। केंद्र पर अभ्यर्थियों की सघन तलाशी हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से अलग-अलग की जाएगी। प्रति 100 पुरुष व महिला अभ्यर्थियों पर एक पुरुष व महिला कर्मी की तैनाती होगी। प्रति 80 अभ्यर्थियों पर एक बायोमीट्रिक ऑपरेटर एक बायोमीट्रिक मशीन के साथ तैनात रहेगा।

पीसीएस परीक्षा के लिए रेलवे की विशेष तैयारियां

आगामी 12 अक्तूबर को होने वाली पीसीएस-2025 की प्रारंभिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रयागराज मंडल ने विशेष इंतजाम किए हैं। प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, टूंडला, इटावा समेत प्रमुख स्टेशनों पर अधिकारियों, वाणिज्य कर्मचारियों, आरपीएफ और जीआरपी की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया की रिजर्व रेक तैयार हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा।

UPPSC UPPSC PCS
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।