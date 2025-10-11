UPPSC PCS Prelims Rules : यूपी पीसीएस कल, कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य, कब बंद होंगे गेट, 5 अहम नियम

UPPSC PCS Prelims Exam Guidelines : यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के अलावा दो फोटो और आईडी प्रूफ की ऑरिजनल व फोटोकॉपी भी लेकर आनी है।

UPPSC PCS Prelims Exam Guidelines : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस), सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) और क्षेत्रीय वन अधिकारी (आरएफओ) पदों के लिए लिखित परीक्षा कल 12 अक्टूबर 2025 को राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। यूपीपीएससी पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ 2025 प्रारंभिक परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ कराने के लिए राज्य में कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जाएगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा 9.30 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा 2.30 बजे से 4.30 बजे तक होगी। इसका मतलब है कि सुबह की शिफ्ट में 8.45 बजे के बाद और सेकेंड शिफ्ट में 1.45 के बाद किसी भी अभ्यर्थी को एंट्री नहीं मिलेगी। गेट बंद कर दिए जाएंगे। बायोमीट्रिक आईरिस स्कैन एवं फेसियल रिकाग्निशन का कार्य केंद्र के परिसर में किया जाएगा।

परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों में कुल 1435 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 6,26,387 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 210 पदों पर भर्ती हेतु यह परीक्षा आयोजित हो रही है। प्रयागराज में कुल 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 28 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।

यहां पढ़ें परीक्षा से जुड़े नियम 1. अभ्यर्थियों को डेढ़ घंटा पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना है। एंट्री डेढ़ घंटा पहले मिलना शुरू हो जाएगी।

2. परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे।

3. अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के अलावा दो फोटो और आईडी प्रूफ (आधार कार्ड , डीएल, पैन कार्ड, वोटर आईडी , पासपोर्ट आदि में से ) की ऑरिजनल व फोटोकॉपी भी लेकर आनी है।

4. अभ्यर्थियों को बायोमीट्रिक जांच (आइरिश स्कैनिंग या आंखें स्कैन) करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। आइरिश स्कैनिंग करने के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर होलोग्राम चस्पा किया जाएगा, जिससे यह पुष्ट होगा कि अभ्यर्थी की बायोमैट्रिक कार्यवाही हो चुकी है। इस नए नियम के साथ यह पहली बड़ी परीक्षा हो रही है।

5. क्या लाएं और क्या बैन फोटो और आईडी प्रूफ के अलावा अपने साथ काला बॉल प्वाइंट पेन जरूर लाएं। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कॉपी, किताब, थैला जैसी चीजें बैन हैं। जब तक ओएमआर शीट जमा न हो जाए अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जाने देना है।

प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और निगेटिव मार्किंग भी होगी। पीसीएस व एसीएफ/आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 400 अंकों की होगी। इसमें दो अनिवार्य प्रश्नपत्र होंगे, जिनकी परीक्षा दो पालियों में सुबह 9.30 से 11.30 और दोपहर 2.30 से 4.30 बजे तक होगी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र की परीक्षा होगी, जिसमें 150 प्रश्न होंगे व दूसरी पाली में सीसैट की परीक्षा होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके उत्तर पत्रक ओएमआर शीट के रूप में होंगे।